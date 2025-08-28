12 yaşındaki milli sörfçü Tuna Tekin dünyanın zirvesinde

Milli Rüzgâr Sörfü Sporcusu Tuna Tekin, 16-23 Ağustos 2025 tarihleri arasında Galler/Pwllheli’de düzenlenen 2025 Techno 293 Dünya Şampiyonasında, 10 ülkeden 38 sporcunun katıldığı 13 yaş altı genel ve erkekler kategorisinde iki gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.





Şampiyona boyunca 15 yarışın yapıldığı zorlu mücadelede Tuna Tekin,7 yarışı birincilikle tamamlayarak istikrarlı performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekti. Tuna Tekin’in bu olağanüstü başarısı hem ülkemiz spor camiası hem de yelken sporu adına gurur verici bir gelişme olarak kayıtlara geçti.



Aktif Rüzgâr Sörfü ve Doğa Sporları Kulübü sporcusu Tuna Tekin’in antrenörü Tuğrul Albayrak: “Tuna’nın disiplinli çalışmasının ve yüksek motivasyonunun, sporcu-aile ve antrenör üçgenindeki doğru uyumun, antrenmanlarda uygulanan metotlar ve uluslararası parkurların kullanımının bu başarıda çok büyük önem taşıdığını” belirtti.