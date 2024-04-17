12 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda; ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçu ile aranan ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Cezaevi’ne teslim edildi.