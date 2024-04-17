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12 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 17.04.2024 13:33
  • Giriş: 17.04.2024 13:33
  • Güncelleme: 17.04.2024 13:33
Kaynak: İHA
12 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda; ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçu ile aranan ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Cezaevi’ne teslim edildi.

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