12 yıl önceki görüntülere bakacaklar: Gezi korkuları bitmek bilmiyor

Politika Servisi

Ülkeyi her alanda uçuruma sürükleyen rejim iktidarının ömrünü uzatmak adına her yolu deniyor. Toplumun rızasını alma şansı kalmadığını gören AKP ve MHP iktidarı topluma yargı sopasını göstererek gözdağı vermeye çalışıyor. Kimi zaman 12 yıl önce gerçekleşen Gezi eylemleri ile kimi zaman da teğmenleri disiplin suçlamasıyla ihraç ederek toplumun üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. Belediye başkanları gözaltına alınıp tutuklanırken belediyelere operasyonlar düzenleniyor. Gazetecileri, muhalif medyayı hedef alan iktidar kendisi için adeta dikensiz gül bahçesi yaratmak istiyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim!" ifadeleriyle olası bir itiraza şimdiden ön almaya çalışıyor. AKP Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresinde AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da Gezi Parkı eylemlerine yönelik tehdit açıklamalarında bulundu. Gençlik Kolları Başkanlığı görevini Yusuf İbiş’e devredeceği kongrede kürsüye çıkan İnan, 2013 yılındaki Gezi parkı eylemlerini "vandallık" ve "darbecilik" olarak ifade etti ve konuşmasının devamında da, yeniden sokaklara çıkılması halinde kendilerinin de sokağa çıkacağını söyledi.

TEHDİDE DEVAM

Dün bir tehdit de yandaş yazar Aydın Ünal’dan geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı, eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin grup toplantısında "Bizim karşısında olduğumuz 6. Filo’ydu. Senin yanında durdukların onun karşısında namaza durdular namaza," sözlerini hatırlattığı yazısında, "Siz şükredin ki Gezi olayları sırasında öfkeli kalabalığı evinde tutan Erdoğan gibi bir lider vardı; yoksa 1969’u bile unuturdunuz" dedi.

İktidarın tehditleri bununla da bitmedi. ID iletişimin sahibi menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı soruşturmasında savcılık, medyayı da incelemeye aldı. RTÜK’e yazı gönderen savcılık, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı eylemleri sırasında propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini istedi. Savcılığın RTÜK’e gönderdiği yazıya Habertürk ulaştı.

MEDYAYA BASKI

Bu süreçte soruşturma sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yazı gönderdi. Savcılık RTÜK’e yazdığı bu yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı eylemlerinin propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu belirtti.

Bu sebeple o dönem kamuoyunda gezi parkı eylemlerini legal gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesini talep etti. RTÜK’ün hazırlayacağı dosya savcılığa ulaştıktan sonra tespit edilen medya kuruluşlarının sorumluları da savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verebilir.

Karara tepki gösteren DİSK Basın İş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “İktidarın Gezi’ye ilişkin ikinci bir dosya hazırlığında olduğu anlaşılıyor. Bu dosyada ise hedef alınan yine gazetecilik olacak gibi. Biz buradan RTÜK’e çağrıda bulunmak istiyoruz. Gezi Parkı konusunda sorgulanacak olan şey gazetecilik olamaz. Böyle önemli tarihsel bir gelişme yaşanırken ve milyonlar sokaklarda kendilerini ifade etmeye çalışırken sorgulanması gereken şey penguen belgeseli yayınlayanlar olmalı.”

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NE OLMUŞTU?

2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı eylemleri iştirak ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme etme” suçundan geçtiğimiz cuma günü tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci’nin de bulunduğu çok sayıda ünlü isim tanık olarak dinlendi. İfadelerinde kendilerini Ayşe Barım’ın yönlendirmediğini ve Memet Ali Alabora ile samimiyetlerinin olmadığını söyleyen Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na savcılık, şüpheliyi kayırmaya yönelik gerçeğe aykırı ifade verdikleri gerekçesiyle “yalan tanıklık” suçundan soruşturma başlatmıştı.