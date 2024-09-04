12 yıl sonra ilk ziyaret: Erdoğan'ın "katil" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce hakkında "darbeci" dediği ve sık sık "katil, zalim" ifadeleriyle hedef aldığı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettahel es-Sisi, 12 yılın ardından Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.

Mısır'da İhvan'ın iktidardan çekilmesiyle sonuçlanan sürecin ardından Abdülfettahel-Sisi ile gerilimli bir dış politika izleyen Erdoğan, Sisi'yi 'katil', 'zalim', 'darbeci' sözleriyle eleştirmiş, "Onunla (Sisi) aynı masaya oturmam" demişti.