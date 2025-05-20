12 yılda 2728 genç işçi ölümü

Emek Servisi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, ‘2013-2025 Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu’nu açıkladı. 2013 ile 2025’in ilk dört ayı arasını kapsayan rapora göre en az 2728 genç işçi, alınmayan önlemler ve ihmal sonucu çalışırken hayatını kaybetti.

AKP GENÇLERİN GELECEĞİNİ ALDI

İSİG tarafından yapılan açıklamada “Bugün 19 Mayıs… Gençlerimiz bayram kutlayamıyor. Zira yarınımız dediğimiz gençlerimiz, sağlıklı ve güvenli yaşaması, okuması, çalışması gerekirken; yoksulluk, güvencesiz işçilik, gericilik, şiddet, geleceksizlik ve iş cinayetleri cenderesi altındalar. Özellikle AKP döneminde hayata geçirilen eğitim, istihdam ve sosyal politikalar her geçen gün gençlerin geleceğini ellerinden aldı ve sermaye için ucuz işgücü haline getirdi. Ancak gençlerimiz bayram kutlayamıyor desek de umut dimdik ayakta. Zira yıllardan sonra yeniden siyasal ve sosyal hakları için, yoksulluğa, adaletsizliğe ve eşitsizliğe karşı sokaklarda, meydanlarda, kampüslerde mücadele ediyorlar. Bizlere de düşen görev onları yalnız bırakmamaktır” denildi.

HER AY 18-19 GENÇ İŞÇİ CİNAYETİ

Rapora göre her ay ortalama 18-19 genç işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Hayatını kaybeden genç işçilerin yüzde 24’ü trafik ve servis kazalarında, yüzde 16’sı yüksekten düşerek, yüzde 15’i ise ezilme ve göçük altında kalarak hayatlarını kaybetti. Hayatını kaybeden genç işçilerin 2 bin 493’ü erkek, 235’i ise kadın olarak kayıtlara geçti. Rapora göre iş cinayetlerinde hayatını kaybeden genç işçilerin 284’ü göçmen işçilerdi. İş kollarına göre ölüm oranlarına da yer veren İSİG’in raporuna göre, hayatını kaybeden genç işçilerin yüzde 26’sı yani 718 genç inşaat ve yol, yüzde 16’sı 445 genç tarım ve orman, yüzde 9’u 241 genç konaklama, yüzde 7’si taşımacılık 180 genç ve yüzde 6’sı 164 genç de metal sektöründe çalışıyordu. Hayatını kaybeden gençlerin 222’si 18, 1214 genç, 19-22, 1292 genç ise 23-25 yaş aralığındaydı.

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞVİK EDİLMELİ

“2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesinin muhatapları kadınlar ve çocuk işçiler olduğu kadar diğer bir muhatabı da genç işçilerdir” denilen açıklamada “Türkiye’nin genç nüfus avantajını kaybetmesi gerekçesiyle gençlere vaat edilenler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye sanayisinin dünya pazarlarında var olmasının yegâne yolu ucuz işgücü ihracıdır ve gençlere dayatılan gerçeklik de budur” ifadeleri yer aldı, talepler ise şöyle sıralandı:

1- İstihdam politikaları yeniden yapılandırılmalı, gençlerin insanca yaşayabilecekleri ücret, iş güvenceleri ve sağlıklı-güvenli çalışabilecekleri ortamlar sağlanmalıdır.

2- Yükseköğrenim teşvik edilmeli, parasız olmalı, müfredat bilimin ışığında yapılandırılmalıdır. Gençlere dönük sosyal ve kültürel politikalar geliştirilmelidir.

3- Yaşam alanlarımız uyuşturucu, kumar ve çeteleşmeden temizlenmelidir. Gençlerin üzerindeki baskılar sona ermeli ve siyasal-sosyal mücadelelerini engelleyen tüm uygulamalara son verilmelidir.