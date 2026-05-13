12 yılda adalet gelmedi

EMEK SERVİSİ

Soma Maden Katliamı’nın üzerinden 12 yıl geçti. Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamından bugüne, yüzlerce madenci daha ihmal ve kâr hırsı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sadece toplu katliamlarda, 2014’de Ermenek’te 18, 2016’da Şirvan’da 16, 2022’de Amasra’da 42, 2024’te İliç’te 9 işçi yaşamını yitirdi.

Soma Kömür İşletmeleri, katliamın hemen ardından, "Önlemler alındığı halde elim bir kaza" açıklamasını yaptı. Üstelik Bakanlık denetimleri de patronları doğruladı: Madende yapılan teftişlerde, herhangi bir eksik bulunamadığı açıklaması şirket açıklamasının peşinden geldi.

Dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız, daha arama çalışmaları tamamlanmadan, "Soma’ya aceleyle geldiği için 3 gündür aynı gömleği giymek zorunda kaldığını" anlattı. Dönemin Başbakanı Erdoğan, katliama "fıtrat" dedi.

Somalı ailelerin protestosu onu bir markete sığınmak zorunda bıraktı. Erdoğan, yakınını kaybetmiş Somalı bir yurttaşı da özel kalem müdürü Yusuf Yerkel’e tekmeletti. İktidarın sermayeye ikramı olan cezasızlık politikası, Soma yargılamalarında da işletildi.

2021 yılı itibariyle cezaevinde 301’in ölümünden sorumlu kimse kalmadı, işçilerin ve ailelerinin avukatları Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay ise cezaevinde.