12 yıldır aranan firari, kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Eskişehir’de hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır firari olan Ali Rıza İ. (57), kardeşine ait kimlikle yakalandı.

Eskişehir’de oturan Ali Rıza İ., 2013 yılında ‘İftira’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma’ ve ‘İbadete ayrılmış eşya hırsızlığı’ suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Bu ceza Yargıtay’da onandı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ali Rıza İ. firar etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2013 yılından bu yana aranan Ali Rıza İ.’nin kardeşinin evinde gizlendiğini belirledi. Bir süre takibe alınan eve, polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Firari Ali Rıza İ., yakalanarak gözaltına alındı. Ali Rıza İ.’nin, 12 yıldır erkek kardeşinin kimliğini kullandığı anlaşıldı. Sağlık kontrolünden geçirilip, işlemleri tamamlanan Ali Rıza İ., Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.