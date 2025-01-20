12 yıldır bitmeyen proje, can almaya devam ediyor

2013 yılında Tokat-Niksar hattında yapımına başlanan ve Karadeniz ile İç Anadolu’yu birbirine bağlayacak karayolu projesi hala tamamlanamadı.

Projenin sürekli ertelenen bitiş tarihi eleştirilerin hedefinde. Bölgede son olarak geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Projenin 49 kilometrelik güzergahın yalnızca 35 kilometresi tamamlanabilirken, geriye kalan 14 kilometrelik kısmın ne zaman bitirileceği belirsizliğini koruyor.

Fotoğraf: İHA

Proje bitiminde 40 dakikalık bir mesafenin 25 dakikaya ineceği belirtiliyor.

Bölgedeki zorlu kış şartları ve artan trafik kazaları, yolun tamamlanamamasının ciddi olumsuz sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seriyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Zamanında tamamlanması gereken yolun uzaması, binlerce insanı mağdur ediyor.

Geçtiğimiz hafta Tokat-Niksar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybetmesi, bu yoldaki tehlikenin boyutlarını bir kez daha ortaya çıkardı.

12 yılda 6 vali, 6 ulaştırma ve altyapı bakanı ile 3 belediye başkanı değişmesine rağmen proje tamamlanamadı.