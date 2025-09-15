12 yıldır tek sefer yok: Bakan Haydarpaşa’yı inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Haziran 2013’ten beri tek sefer yapılamayan tarihi Haydarpaşa Garı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projenin tüm ayrıntılarını kısa süre içerisinde açıklayacaklarını belirtti.

Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Tarihi Haydarpaşa Garı, tren taşımacılığı sürerken kültürün ve sanatın da merkezi olacak. Tarihî yapıda başlattığımız büyük dönüşümü yerinde inceleyerek proje alanında sürece ilişkin bilgiler aldık. Anadolu Yakası'nı çok yakında yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturacağız. Projemiz hızla devam ediyor. Tarihî Haydarpaşa Garı'nda, gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler İstanbul'umuza kazandırılmış olacak" ifadeleri yer aldı.

Ersoy'un paylaşımının devamı ise şöyle:

"Anadolu Yakası'nın ilk Arkeoloji Müzesi'ne de yine Haydarpaşa'da hayat vereceğiz. Aynı zamanda bir Arkeopark'a dönüşecek olan Haydarpaşa, 2018'de başlayan kazılarda ortaya çıkan binlerce yıllık eserlere de ev sahipliği yapacak. Kısa süre içerisinde tüm ayrıntılarını paylaşacağımız proje Haydarpaşa'yı, kültür ve sanatla yeniden İstanbul'un kalbine taşıyacak. Haydarpaşa'daki dönüşüm kapsamında Anadolu Yakası'nın ilk Arkeoloji Müzesi de burada hayata geçirilecek. Kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihî eserler bu müzede sergilenecek. Haydarpaşa ayrıca bir Arkeopark olarak düzenlenecek ve tarih severleri binlerce yıllık kalıntılarla buluşturacak. Proje kapsamında Haydarpaşa Garı'nda mevcut olan cami de korunacak. Yapı, restorasyon sonrasında da ibadete açık şekilde hizmet vermeye devam edecek."

HAYDARPAŞA’NIN GEÇMİŞİ

• Haydarpaşa Garı da 22 Eylül 1872’de hizmete girdi.

• 2010’da çatısında yangın meydana geldi ve gar büyük zarar aldı. 2012’de ana hat trenleri, 2013’te banliyö trenleri son seferlerini yaptı.

• 2016 yılında Haydarpaşa gar binasında restorasyon çalışmaları başlatılsa da Haydarpaşa Garı’nın ne amaçla kullanılacağı tartışma konusu oldu.

• Marmaray projesi kapsamında 19 Haziran 2013’te kapatıldı.

• 2019’da TCDD tarafından Haydarpaşa ile Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması amacıyla kiraya verilmesine ilişkin düzenlenen ihale, mahkeme kararıyla iptal edildi.

• 2024 yılında, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Haydarpaşa ve Sirkeci Gar binaları ve demiryolu işlevi dışında kalmış alanlar “kültür ve turizm” amaçlı kullanılmak üzere 29 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi.

• Gar arazisinde yer alan binaların restorasyon sonrasında arkeopark, arkeoloji müzesi, performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları, sanat ve tasarım atölyeleri olarak değerlendirilmesinin planlanacağı açıklandı.

•2024’te TCDD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Sirkeci ve Haydarpaşa Garı 29 yıl süreyle Turizm Bakanlığı’na devredildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Sirkeci Garı’na Göç Müzesi yapılacak. Burada asla AVM ve otel olmayacak" dedi.

• Bu açıklamanın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sirkeci Garı için ihale düzenlediği ortaya çıktı.

• Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait depo alanları da aylık 350 bin lira kira bedeliyle Hazerfen Danışmanlık Limited Şirketi’ne verilmişti. Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise usulsüzlük yapıldığını söyleyerek ihalenin iptali için dava açmıştı.