12 yılın ardından: Suriye sınırında yeni dönem
Suriye sınırında bulunan Akçakale Sınır Kapısı 12 yılın ardından açıldı. Şanlıurfa Valiliği, Akçakale'den pasaport ile Suriye'ye giriş çıkış yapılabileceğini bildirdi.
Kaynak: AA
Suriye'deki iç savaş nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yeniden başladı.
2014'te ticari ve sivil geçişlere kapatılan Akçakale Gümrük Kapısı'nda yeni döneme girildi.
Suriye'ye geçmek isteyen vatandaşlar, gümrük kapısı önünde toplandı.
Pasaport kontrolü ve gerekli işlemlerin ardından geçişler gerçekleştirildi.