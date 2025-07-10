120 bin kişi adli kontrol altında

AKP iktidarlarında yargı, büyük tahribatlara uğratıldı. Yurttaşın adalete olan inancı günden güne azalırken Türkiye, yargının siyasallaşmasının sayısız örneğine tanık oldu. Mahkemelerin muhaliflere yönelik adil olmayan kararları, yargıya güveni yerle bir etti.

Muhaliflere yönelik cadı avı, cezaevlerinin tıka basa dolmasına yol açtı. Türkiye’de 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla cezaevlerinin mevcudu, kapasiteyi 115 bin 135 aşarak 410 bin 135’e ulaştı.

Başta gazeteciler olmak üzere, iktidara muhalif isimlere yönelik başlatılan soruşturmalar ile yargı, “Siyasi iktidara muhalif isimleri susturma aracı” haline getirildi. Haberleri ya da sosyal medya paylaşımları nedeniyle muhalif isimlere yönelik artan soruşturmalar, beraberinde adli kontrol kararlarının yaygınlaşmasını da getirdi.

BirGün, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109’uncu maddesi kapsamında hakkında, “Adli kontrol” hükümleri uygulanan kişi sayısına mercek tuttu. Hukukçuların, “Tutuklamayı tamamlayıcı ve hatta zaman zaman tutuklamadan daha ağır sonuçlar doğuran uygulama” olarak tanımladığı adli kontrol uygulanan kişi sayısının 120 bine dayandığı öğrenildi.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 1 Temmuz 2025 itibarıyla “Adli kontrol” altında olan kişi sayısı 119 bin 413 olarak gerçekleşti. Denetim ve takibi yapılan çocuk yükümlü sayısının büyüklüğü de dikkati çekti. 1 Temmuz 2025 tarihli verilere göre, denetim ve takibi yapılan çocuk yükümlü sayısı kayıtlara, 9 bin 371 olarak geçti.

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ADLİ KONTROLLÜ İSİMLER

Adli kontrol hükümleri uygulanan kişilerin isimleri, uygulamanın gazeteci ve muhaliflere yönelik susturma aracı haline getirildiği iddialarının haklılığını ortaya koyuyor. Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan bazı isimler, Timur Soykan, İsmail Saymaz, Murat Ağırel, Fatih Altaylı ve Özlem Gürses olarak sıralanıyor.