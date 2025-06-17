122 Kimin Numarası? 122 Neden Arar?

“122 kimin numarası?” diye soranlar için yanıt çok net: 122, AFAD’a bağlı olan, afet ve acil durumlarda hizmet veren resmi çağrı hattıdır. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde yardım talep etmek ya da ihbarda bulunmak için kullanılabilir. 122’den gelen aramalar ise genellikle yapılan başvurularla ilgili geri dönüşlerdir.

122 KİMİN NUMARASI?

122, AFAD – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na ait resmi bir çağrı hattıdır. “ALO 122” hattı, doğal afetler, acil durumlar, kurtarma talepleri ve önleyici bilgilendirme çalışmaları için vatandaşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur. 7/24 hizmet veren bu hat, Türkiye genelinde afetlerle ilgili acil müdahale ve yönlendirme işlevi görür.

122 NEDEN ARAR?

122 numarasından gelen aramalar genellikle vatandaşların daha önce yaptığı ihbarlar, başvurular veya acil yardım çağrılarıyla ilgilidir. Bunun yanı sıra, afet öncesi hazırlık ya da afet sonrası bilgilendirme amacıyla da aramalar yapılabilir.

122’nin arama nedenleri şunlar olabilir:

Doğal afet sonrası yardım başvurularının değerlendirilmesi

Afetzedelere yönelik bilgilendirme ya da yönlendirme

Önceden yapılmış afet bildirimlerinin takibi

Tahliye, barınma veya gıda desteği gibi konularda geri dönüş

Tatbikat ve bilinçlendirme çalışmalarına katılım çağrısı

122'Yİ KİMLER ARAYABİLİR?

Her vatandaş, yaşadığı bölgede gerçekleşen ya da gerçekleşme riski olan afet durumlarını ALO 122 üzerinden bildirebilir. Bu hat ayrıca aşağıdaki durumlar için de kullanılabilir:

Deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması gibi olayların ihbarı

Acil tahliye ya da yardım talebi

Kayıp kişi bildirimi

Gönüllü destek başvurusu

Barınma ve insani yardım talepleri

ALO 122, sadece kriz anlarında değil, öncesinde de bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla kullanılabilir.

122'DEN GELEN ARAMA GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 122 numarasından gelen tüm çağrılar resmidir ve AFAD tarafından yapılır. Bu aramalar, tamamen bilgilendirme, yönlendirme ya da daha önceki bir başvuruya geri dönüş amaçlıdır. 122 hiçbir şekilde kişisel bilgi, banka verisi ya da ödeme talep etmez.

Şüpheli bir durumda, doğrudan ALO 122’yi geri arayarak doğrulama yapabilirsiniz.