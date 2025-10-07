122H Sabiha Gökçen Havalimanı – Yenişehir – 4. Levent Metro hattı ücret tarifesi (2025 Güncel)

İstanbul’da toplu ulaşım hatlarında yapılan güncellemeler kapsamında 122H Sabiha Gökçen Havalimanı – Yenişehir – 4. Levent Metro hattı için yeni ücret tarifesi açıklandı.

Vatandaşlar, “122H hattı ne kadar oldu?”, “Sabiha Gökçen – 4. Levent Metro arası bilet fiyatı kaç TL?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

122H HATTI GÜZERGAHI VE GÜNCEL ÜCRET TARİFESİ

Yeni tarifeye göre 122H hattında hem gidiş hem dönüş yönlerinde geçerli olmak üzere ücretler şu şekilde belirlendi:

GİDİŞ YÖNÜ

Sabiha Gökçen Havalimanı – Yenişehir – 4. Levent Metro:

Tam: 70,00 TL

Sosyal: 50,00 TL

Öğrenci: 34,02 TL

Abonman limiti: 2 limit

Sınırlı kullanım bileti: 2 limit

Sabiha Gökçen Havalimanı – Kavacık Köprüsü:

Tam: 35,00 TL

Sosyal: 25,06 TL

Öğrenci: 17,08 TL

Abonman limiti: 1 limit

Sınırlı kullanım bileti: 1 limit

DÖNÜŞ YÖNÜ

4. Levent Metro – Yenişehir – Sabiha Gökçen Havalimanı:

Tam: 70,00 TL

Sosyal: 50,00 TL

Öğrenci: 34,02 TL

Abonman limiti: 2 limit

Sınırlı kullanım bileti: 2 limit

4. Levent Metro – Kavacık Köprüsü:

Tam: 35,00 TL

Sosyal: 25,06 TL

Öğrenci: 17,08 TL

Abonman limiti: 1 limit

Sınırlı kullanım bileti: 1 limit

AÇIKLAMALAR

Hat gidiş ve dönüş yönünde, Kavacık Köprüsü durağından sonra aktarma almaz ancak öncesinde aktarma verir.

Ücretlendirmeler, İETT’nin 2025 yılı güncel ulaşım tarifesi kapsamında düzenlenmiştir.

Öğrenci, sosyal ve abonman kart sahipleri için limitli geçiş uygulaması devam etmektedir.

122H HATTI HAKKINDA GENEL BİLGİ

122H hattı, Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası’nı doğrudan birbirine bağlayan önemli hatlardan biridir.

Sabiha Gökçen Havalimanı, Yenişehir, Kavacık Köprüsü ve 4. Levent Metro arasında hizmet veren bu hat, hem iş hem de havalimanı yolculukları için sıkça tercih edilmektedir.

Uzun mesafe yolcularına hızlı, konforlu ve doğrudan ulaşım imkânı sunar.

Yeni tarifeye göre 122H hattında bilet ücretleri 17 TL ile 70 TL arasında değişmektedir.

Abonman kartları için 1 ila 2 limit, sınırlı kullanım biletleri için ise aynı şekilde 1 ila 2 limit uygulanmaktadır.

Yolcuların güncel fiyatlara göre seyahat planlarını yapmaları önerilmektedir.