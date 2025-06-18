123 Kimin Numarası? 123 Neden Arar?

123 numarası, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait resmi bir çağrı hattıdır. Bu hat üzerinden bakanlık, vatandaşları karayolu projeleri, demiryolu çalışmaları veya internet altyapı güncellemeleri hakkında bilgilendirebilir. Ayrıca kamuoyu anketleri ve vatandaş memnuniyeti ölçümleri için de 123’ten arama yapılabilir.

123 KİMİN NUMARASI?

123, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait resmi bir çağrı merkezidir. Bu hat üzerinden bakanlık, vatandaşlara yönelik olarak altyapı çalışmaları, karayolu güvenliği, kamuoyu bilgilendirme kampanyaları ve iletişim politikalarına dair duyurular yapabilir. Özellikle ulaştırma projeleri, otoyol çalışmaları, hızlı tren hatları, internet altyapısı ve lojistik destek konularında toplumu bilgilendirmek amacıyla kullanılır.

Bazı durumlarda ise bakanlık tarafından yürütülen anket çalışmaları veya memnuniyet değerlendirmeleri kapsamında da bu numara devreye girer.

123 NEDEN ARAR?

123 hattından gelen aramalar çoğunlukla bilgilendirme, kamuoyu yoklaması veya vatandaş görüşü alma amaçlıdır. Resmî projelerle ilgili bilgilendirmelerin yanı sıra zaman zaman iletişim hizmetleri ve ulaşım politikaları hakkında görüş toplamak amacıyla da aramalar yapılabilir.

123 numarasının sizi arama nedenleri arasında şunlar yer alabilir:

Karayolu veya altyapı projeleri hakkında kamuoyu bilgilendirmesi

İnternet ve iletişim altyapısına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verme

Demiryolu projeleri, tünel çalışmaları veya otoyol genişletmeleri ile ilgili duyuru

Bakanlık tarafından yürütülen memnuniyet anketleri

İlgili bölgede yaşayan vatandaşlardan geri bildirim toplama çalışmaları

Bu aramalar tamamen bilgilendirme veya kamu yararına istişare amaçlıdır ve kişisel bilgi, ödeme ya da banka verisi talep edilmez.

123’TEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet, 123 numarası üzerinden gelen çağrılar T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı resmi birimlerden yapılır. Genellikle bir anket, duyuru ya da bölgesel altyapı projesiyle ilgili bilgilendirme içerir. Vatandaşın izni olmadan kişisel veriler toplanmaz, herhangi bir ödeme talebi söz konusu olmaz.

Bu çağrılar, özellikle bölgesel projelerin tanıtımı ya da kamuoyu algısının ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilir.