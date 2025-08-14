124. Dönem DHY Kura Takvimi Açıklandı | 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Ne Zaman?

Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura takvimi Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Eş ve sağlık mazereti başvuruları, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alındı. Başvuruların ardından adaylar, kura tarihi ve tercih sürecine odaklandı. Peki, 124. Dönem DHY Kurası ne zaman yapılacak, tercih başvuruları hangi tarihlerde alınacak? İşte, detaylı kura takvimi…

124. DÖNEM DHY KURA TAKVİMİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre; mazeret (eş ve sağlık) kuralarına ait ön başvuru durumları kabul edilen adayların münhal yerleri ile genel kuraya ait münhal yerler 28 Ağustos 2025 Perşembe günü ilan edilecek.

Tercih başvuruları, 28 Ağustos 2025 Perşembe ile 2 Eylül 2025 Salı günü saat 18.00’e kadar EKİP (https://ekip.saglik.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

Kura çekimi ise 4 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura yeri ve saati https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

EŞ MAZERETİ ATAMA ŞARTI

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre; görev yapılan yere atanmadan önce mevcut olan bir mazerete dayalı nakil talebi, sağlık ve can güvenliği mazereti dışında, ancak ilgili kişinin bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şartıyla değerlendirilecek.