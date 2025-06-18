124 Kimin Numarası? 124 Neden Arar?

124 numarası, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) ait resmi çağrı hattıdır. ALO TÜİK olarak da bilinen 124 üzerinden vatandaşlara anket çalışmaları için ulaşılıyor. Hane halkı bilgileri, gelir durumu, iş gücü istatistikleri gibi konularda yapılan bu aramalar tamamen güvenli ve resmidir.

124 KİMİN NUMARASI?

124, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) ait resmi çağrı hattıdır. Halk arasında “ALO TÜİK” olarak da bilinen bu hat, kurumun kamuoyu araştırmaları, anket çalışmaları ve istatistiksel veri toplama faaliyetleri çerçevesinde kullandığı bir iletişim kanalıdır.

TÜİK, ülke genelinde düzenli olarak yürüttüğü anket çalışmaları sayesinde istatistiksel veriler toplar ve bu veriler kamu politikalarının oluşturulmasında önemli rol oynar. 124 numarası da bu süreçte vatandaşlarla iletişim kurmak için devreye girer.

124 NEDEN ARAR?

124 numarasından gelen aramalar genellikle resmi anket çalışmaları ile ilgilidir. TÜİK, hane halkı yapısı, gelir düzeyi, iş gücü, tüketim alışkanlıkları, eğitim durumu, tarım faaliyetleri gibi çok sayıda konuda istatistiki veri toplamak amacıyla vatandaşlara ulaşır.

124 hattının sizi arama nedenlerinden bazıları şunlar olabilir:

TÜİK tarafından yürütülen resmi anketler için görüşme talebi

Daha önce başlamış bir anket çalışmasının devam ettirilmesi

Denek olarak seçilen hanelerle iletişim kurulması

İstatistiksel veri doğrulaması veya eksik bilgi tamamlama

Ekonomik ve sosyal göstergeler hakkında bilgi toplama çalışmaları

Bu görüşmeler, yasal çerçevede ve gizlilik ilkesi kapsamında gerçekleştirilir. Katılım genellikle gönüllülük esasına dayanır.

124'TEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 124 numarası TÜİK’in resmi iletişim hattıdır ve bu numaradan gelen çağrılar tamamen kurumsaldır. Görüşmeler yalnızca veri toplamak amacıyla yapılır, asla banka bilgisi, ödeme ya da kişisel güvenlik verisi talep edilmez. TÜİK anketleri genellikle rastgele örneklem yoluyla belirlenen haneler üzerinden yapılır ve elde edilen veriler anonimleştirilerek değerlendirilir.

Herhangi bir şüphe durumunda TÜİK’in resmi web sitesi veya il müdürlükleri üzerinden teyit alınabilir.