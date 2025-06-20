125 Kimin Numarası? 125 Neden Arar?

125 numarası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) ait resmi çağrı hattıdır. Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili bilgi almak, poliçe süresi dolmadan uyarı almak ya da başvuru durumunuzu öğrenmek için bu numara kullanılmaktadır.

125 KİMİN NUMARASI?

125, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) ait olan, “Alo DASK” olarak bilinen resmi çağrı merkezidir. Bu hat, Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) hakkında vatandaşlara bilgi vermek, başvuru sürecine yardımcı olmak ve sigortalılarla iletişimi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle bu hattın rolü oldukça kritiktir.

125 NEDEN ARAR?

125 numarasından gelen çağrılar genellikle vatandaşlara Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili bilgilendirme sağlamak, poliçe yenileme uyarısı yapmak veya sigorta süreci hakkında geri dönüşte bulunmak amacıyla yapılır. Ayrıca vatandaşların yaptığı başvurular, iptal talepleri veya hasar ihbarları üzerine de geri dönüş çağrıları olabilir.

125 numarasının sizi arama nedenlerinden bazıları şunlardır:

Zorunlu Deprem Sigortası poliçenizin süresi dolmak üzereyken bilgilendirme yapmak

Yeni poliçe teklifi hakkında bilgi sunmak

Hasar başvurunuzun değerlendirme süreci hakkında geri dönüş sağlamak

DASK ile ilgili memnuniyet anketi ya da iletişim doğrulama araması gerçekleştirmek

Geçmiş talepler ya da eksik bilgi ile ilgili sizinle iletişime geçmek

Bu çağrılar resmi kurum tarafından yapılır ve yalnızca bilgilendirme veya hizmet amacı taşır.

125’TEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 125 hattı, DASK tarafından kullanılan resmi bir numaradır ve buradan gelen çağrılar kurumsal amaçlarla gerçekleştirilir. 125 numarası, hiçbir şekilde vatandaşlardan banka bilgisi, şifre ya da ödeme talep etmez. Herhangi bir şüphe durumunda, resmi dask.gov.tr adresi üzerinden ya da sigorta acenteniz aracılığıyla doğrulama yapılabilir.