128 yıl sonra eşitlendik

Haber Merkezi

Paris Olimpiyat Oyunları bugün başladı. 128 sene sonra nihayet Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyet eşitliği sağlandı. 1896’da Atina’da düzenlenen ilk modern Olimpiyat Oyunları'nda kadınların katılımına izin verilmemiş, önlerine engeller dikilmişti.

İlk kez bu yıl madalya verilecek 32 sporun 28’inde kadın-erkek sayısı aynı olacak. Kadınlarla erkeklerin birlikte mücadele ettikleri karma kategorilerin sayısı da 18’den 20’ye çıkacak. Kadınlar 152, erkekler ise 157 yarışmada sahne alacak.

Türkiye ise oyunlara 54’ü kadın, 48’i erkek olmak üzere toplam 102 sporcuyla katılacak.