13. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali başlıyor

İstanbul'da 20-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Canlandıranlar Uluslararası Film

Festivali, animasyon severler ve animasyon sanatçılarını bir araya getirecek.

Institut français (Taksim), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması ana salon ve küçük Pera salonu, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin giriş katında bulunan BlackBox salonu, Kadıköy'deki Müze Gazhane, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde düzenlenecek festivalde zengin bir program sunuluyor.

13’üncü edisyonun programında kısa ve uzun metrajlı filmlerin gösterimleri, ustalık sınıfları, konuşmalar, atölyeler, bir söyleşi ve artık klasikleşmiş olan Saygı Kuşağı bölümü yer alıyor.

YARIŞMA VE ÖDÜLLER

13. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali’nin jürisinde animasyon dünyasının deneyimli isimleri Florence Miailhe, Tomàs Welss ve Sine Özbilge yer alıyor. Yarışmanın SİYAD jürisindeki isimler ise Doç Dr. Gül Yaşartürk, Elif Tunca, Tuba Büdüş.

Festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi İlk Film, En İyi Öğrenci Filmi, En İyi Ses Tasarımı ödülleri; Ulusal Yarışma bölümünde ise En İyi Türk Filmi, En İyi Senaryo, En İyi Ses Tasarımı ve En İyi İlk Film ödülleri sahiplerini bulacak. Ayrıca SİYAD ödülü ve izleyici oyları ile belirlenecek bir İzleyici Ödülü de sunulacak.

ONUR KONUĞU FLORENCE MİAİLHE

Florence Miailhe, animasyon dünyasında benzerine az rastlanan sanatçılardan biri. Ressamlık

eğitimi alan Miailhe, filmlerine boyalı görüntüler ve hareketli kumlarla hayat vererek etkili bir

şiirsel evren yaratıyor. 2002 yılında En İyi Kısa Film dalında César Ödülü ve 2015 yılında Annecy

Festivali'nde Onur Kristali Ödülü'nü kazanan sanatçı, ilk uzun metrajlı filmi 2021 yapımı Yolculuk

(La Traversée) ile beğeni kazandı. Animasyon severlere duyarlı ve zengin açısı ile ilham veren

sanatçı, İstanbul’da Canlandıranlar’ın konuğu olacak.

Festival izleyicileri, Florence Miailhe’nin, 1991 ile 2024 yılları arasında yapımı gerçekleşmiş 13 filmden oluşan 2 kısa film seçkisini izleyebilecek. Ayrıca yönetmen, kendisine ilham veren

filmlerden oluşan 2 kısa film seçkisi hazırladı, İlham Kürü başlıklı bu seçkiler de festivalde

izlenebilecek.

Florence Miailhe, 25 Ekim Cumartesi saat 17.00'de Institut français'da deneyimlerini ustalık sınıfı

etkinliğinde paylaşacak.

YARIŞMA VE YARIŞMA DIŞI KISA FİLMLER

Festivalde toplam 63 kısa animasyon film gösteriliyor, bunlardan 45'i uluslararası yarışmada yer

alıyor. Yarışma filmlerinin seçimi; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Animasyon ve Çizgi

Film Bölümü Başkanı ve disiplinlerarası sanatçı Evrim Kavcar, Bornova Uluslararası Kısa Film

Günleri'nin kurucusu ve direktörü Nesli Özalp ve Uluslararası Animasyon Film Festivali'nin yarışma direktörü Çağla Aslan'dan oluşan ön jüri tarafından gerçekleştirildi.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival’de 28 ülkenin kısa yarışma filmleri, 9 farklı tema başlığı altında izleyicilere sunuluyor.

Bunlara ek olarak Gazze Çocuk Seçkisi başlığı altında özel bir seçki izleyicileri bekliyor.

Yeşeren Distopyalar!

Festivalin bu bölümü, kentleşmenin ve endüstrileşmenin gölgesinde filizlenen hikâyeleri bir araya getiriyor. Şehirler hızla dönüşürken sıkışan yaşamları, sömürüye maruz kalan işçileri ve değişimin görünmeyen bedellerini anlatan filmler, geleceğe dair distopik bir manzara sunarken bugünün gerçeklerini de gözler önüne seriyor.

Varız, Buradayız

Varız, Buradayız bölümünde kadınların görünürlük mücadeleleri ve kendi hikâyelerini sahiplenişlerine dair filmler yer alıyor. Hayata kendi gözlerinden bakan, var oluşlarıyla alan açan, seslerini duyuran kadın karakterlerin filmleri, izleyiciyi çoğul ve dirençli bir dünyaya davet ediyor.

Yaşasın Orman!

Kimi zaman maceraya atılan, kimi zaman dostluklar kuran, kimi zaman da insanın acımasızlığıyla yüzleşen hayvan kahramanlar… Bu bölüm, farklı seslerin ve tonların bir araya geldiği bir orman gibi. Her film, kendi patikasından yürürken izleyiciyi doğanın çeşitliliğiyle buluşturuyor.

Stop Motion: Adım Adım Hareket

Animasyonun en eski tekniklerinden biri olan stop motion, farklı stiller ve bakış açılarıyla bu bölümde buluşuyor. Çeşitli teknikler ve özgün stillerle hayat bulan bu yapımlar, animasyonun

sihrini adım adım görünür kılıyor.

Ufkun Ötesinde

Alışılmadık yolları seçen, anlatım biçimleriyle sınırları zorlayan öncü filmler bu kategoride bir araya geliyor. Animasyonun farklı yönlerini vurgulayan bu yapımlar, izleyiciyi yeni diller, deneyler ve ufuk açıcı bakışlarla buluşturuyor.

Uzun Kısalar

Kısa film formunda olsa da zamanı daha geniş kullanan, anlatılarını ağır ağır açan yapımlar bu bölümde yer alıyor. “Kısa”nın sınırlarını zorlayan bu filmler, izleyiciye uzun soluklu bir kısa film

deneyimi sunuyor.

Dünya Festivallerinden Kısalar

Uluslararası film festivallerinde öne çıkan kısa filmler bu bölümde buluşuyor. Dünya sinemasının en yeni ve dikkat çekici yapımlarını izleyiciyle buluşturan bu kategori, farklı kültürlerin ve yaratıcı bakış açılarının zenginliğini gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE'DEN KISALAR

Türkiye’den Kısalar, Türkiye’deki animasyoncuların renkli ve dinamik dünyasını izleyiciye taşıyor.

YARIŞMA DIŞI

Festivalin yarışma programına dahil olmayan bu seçki, farklı ülkelerden dikkat çeken yapımları

ve onların özgün anlatım tarzlarını bir araya getiriyor. Canlandıranlar yarışma direktörü Çağla

Aslan’ın sözleriyle; "Bu sene yarışma dışı seçkimizde yer alan filmler, animasyonun farklı

biçimleriyle deney yapan ve hikaye anlatımını yepyeni bir zemine taşıyan yaratıcı yapımlar.

Uluslararası festivallerden ödüllerle dönen ve farklı kategorilerde yer alan bu değerli filmler,

izleyicilerle buluşmayı bekliyor."

GAZZE ÇOCUK SEÇKİSİ

Festival programı kapsamında, Animation Community for Palestine -Filistin için Animasyon

Topluluğu atölyeleri çerçevesinde, Filistin’deki Gazzeli çocukların ürettikleri kısa

animasyonlardan oluşan, 45 dakikalık özel bir seçki izleyicilere sunuluyor. Bu çalışmalar,

animasyonun en zor yaşam koşullarında bile bir ifade biçimi olabileceğini, umut ve anlam

arayışına hizmet edebileceğini gösteriyor. Projeyi yürüten animasyoncu Haneen Koraz,

çocukların hayal gücü ve dayanıklılığıyla şekillenen bu filmler aracılığıyla sanatın iyileştirici

gücüne dikkat çekiyor.

UZUN METRAJLI FİLMLER

Festivalin bu bölümünde, Türkiye Prömiyerini Canlandıranlar Festivali’nde gerçekleştirecek, son yıllarda üretilmiş, öne çıkan yapımların yanı sıra animasyon tarihinden klasikleşmiş ve yaratıcı tekniği ile dikkat çeken uzun metrajlar izleyiciye sunuluyor.

Yolculuk (La Traversée / The Crossing)

>> Kum Saati İşareti Altında Sanatoryum (Sanatorium Under the Sign of the Hourglass), Türkiye

Prömiyer,

>> Zamanımızın Efendileri (Les Maîtres du Temps /Time Masters ), Türkiye Prömiyeri

>> Cıvıltıların Sırrı (Le Secrete des Mésanges / The Songbird’s Secret), Türkiye Prömiyeri

>> En Değerli Hediye (La Plus Précieuse des marchandises / The Most Precious of Cargoes)

SAYGI KUŞAĞI: MERAL EREZ VE CEMAL EREZ

Canlandıranlar Festivali Saygı Kuşağı’nda bu yıl Meral ve Cemal Erez'in çalışmaları odakta. Yakın

zamanda aramızdan ayrılan animasyon sanatçısı, yönetmen, çevirmen ve ressam

Cemal Erez; Canlandıranlar Derneği’nin kurucuları arasında yer alıyordu. İkili, Canlandıranlar

Yetenek Kampı’nda da proje danışmanı olarak pek çok genç animasyoncuya destek vermişti.

Resim ve grafik tasarım üzerine sanat eğitimlerini 1970’li yıllarda İstanbul Devlet Güzel Sanatlar

Akademisi’nde (bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) tamamlayan ikili, İtalya’da

Instituto delle Belle Arti’de animasyon üzerinde uzmanlaştı. Fransa’da yaşadıkları uzun yıllar

boyunca kısa bağımsız filmler ürettiler. Önemli animasyon festivallerine seçilerek ödüller

kazanan bu filmlerin ardından ikili, İstanbul’a yerleşerek sanat çalışmalarına devam ettiler ve

çeşitli üniversitelerde animasyon dersleri verdiler. Festival’in Saygı Kuşağı’ndaki Cemal ve Meral

Erez’i anma programı, Dr. Öğr. Üyesi Başak Ürkmez moderatörlüğündeki konuşma ve film

gösterimleri ile birlikte İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde gerçekleşecek.

USTALIK SINIFLARI, KONUŞMALAR VE SÖYLEŞİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Festival’de ustalık sınıfları, söyleşi ve konuşmalar düzenleniyor.

Taksim’de Institut français (Fransız Kültür Merkezi) bu etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festsival’in onur konuğu ve yarışmanın jüri üyesi Florence Miailhe ustalık sınıfında, yönetmenlik

kariyeri ve animasyona özgün yaklaşımı hakkında bir sunum yapacak.

Şu anda Kolombiya'da bir uzun metrajlı film üzerinde çalışan, jürinin Şilili üyesi Tomàs Welss,

filmlerinden örnekler vererek kullandığı animasyon tekniğini canlı olarak sergileyecek.

Konuşma: Kısa Filmler için Dağıtım ve Festival Stratejisi

Kısa filmler için dağıtım ve festival stratejisi üzerine Esra Güzel ve Merve Özcan tarafından sunum yapılacak. Sinema Adası - Lands of Cinema işbirliğiyle gerçekleşecek bu etkinlik kısa animasyon film üreten herkese açık.

Animasyon sinemasının tarihi ve estetiği üzerine uzmanlaşmış bir isim olan Xavier Kawa-Topor

ile gerçekleşecek online konuşmada Zamanın Efendileri filmi odağa alınıyor. Bilim-kurgu türünü

sevenler ve Fransız sineması için önemli bir yapım olan filmin yapım hikayesini, NEF

Animasyon’un da kurucusu olan Xavier Kawa-Topor anlatacak.

Bağımsız kısa animasyon film yönetmenleri ile Festival ekibinden Çağla Aslan’ın

moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleşecek.

ATÖLYELER

Festival boyunca animasyon yapımı, pop-art ve oyun kartı yapımı, animasyon senaryo yazımı ve

beden bilinci başlıklı atölye çalışmaları Institut français’de ve Müze Gazhane’de düzenlenecek.

Eda Çağıl Çağlarırmak, Ferhat Akbaba ve Çağla Aslan tarafından tüm güne yayılan animasyon

üretim atölyesi, Gizem Eke tarafından pop-up kart yapımı atölyesi ve Belalım Fanzin ekibi

tarafından oyun kartı atölyesi Taksim’de Institut français’de gerçekleştirilecek.

K. Deniz Polat ile Beden Bilinci ve Yaratıcılık atölyesi, Gülçin Çaktuğ Kurt ile Animasyon Senaryo

Yazımı atölyesi düzenlenecek.

BİLETLER

Tüm gösterimlere ve etkinliklere, Canlandıranlar web sitesinde ve Institut français'te satılan tek

bir geçiş kartı ile erişilebiliyor.

Tam fiyat: 500 TL

İndirimli fiyat (Öğrenciler, İşsizler): 250 TL