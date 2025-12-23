13 Filistinli kadın: Özgürlük başkaldırısının mimarları

Amy Hall, Eliza Egret, Lydia Noon ve Tom Anderson’un editörlüğünü üstlendiği bir Shoal Kolektifi projesi olan "Filistinli Radikal Kadınlarla Söyleşiler ve Güzel Dediğimiz Ne Varsa" Bilge Tanrısever'in çevirisiyle Otonom Yayıncılık etiketiyle yayınlandı.

Kitap işgal, mülksüzleştirme, sürgün ve ablukanın ortasında yaşamı yeniden kurmaya çalışan 13 Filistinli kadının sözlerine kulak veriyor. Kadınlar, anlatılarıyla ve mücadeleleriyle yalnızca baskıya karşı duran değil, aynı zamanda kolektif yaşamı, dayanışmayı ve özgürlüğü yeniden kuran özneler.

HER SEFERİNDE YENİDEN

Bir direniş mirasını taşıyor, İsrail’in soykırımı karşısında topluluklarını, kültürlerini ve geleceklerini ayakta tutuyor, dehşet bir yıkıcı güç karşısında olağanüstü bir kurucu güç sergiliyorlar. Umutları, yokluk içinde kurdukları hastaneye verdikleri El-Avde (Geri Dönüş) isminde; buldozerlerin defalarca yerle bir ettiği köylerini her seferinde elbirliğiyle yeniden inşa etmelerinde; ata tohumlarını çoğaltıp kendi kaynaklarında bağımsızlaşma çabalarında görünüyor oluyor.

SESİ DUYULMAYANLARA SES

Oturma eylemlerinde, yürüyüşlerde, boykotlarda, kamerayı bir kalkan gibi kullanıp İsrail askerleriyle topluluklarının arasına atıldıkları ânlarda cesaretlerine tanıklık ediyoruz. Diasporada toplumsal hafızayı diri tutma pratikleri, sesi duyulmayanlara ses oldukları radyo programları ise dayanışmalarının sürekliliğini ortaya koyuyor. Soykırımın salt kurbanları olmayan bu Filistinli kadınlar, özgürlük başkaldırısının mimarları.

BAĞIMSIZ BİR KOOPERATİF

Shoal Kolektifi yazarlar ve araştırmacılardan oluşan bağımsız bir kooperatif. Toplumsal ve politik bir değişim yaratmaya çalışan hareketlere katkı sunmak ve kaynak sağlamak amacıyla haberler, makaleler, araştırmalar ve analizler üretiyor. Ayrıca, İsrail’in sömürgeciliğine, militarizmine ve apartheid politikalarına suç ortaklığı yapan şirketlerin takip edildiği Corporate Occupation web sitesini yürütüyor.

KATKIDA BULUNAN KADINLAR

Aya el-Gazzavi, Gazze’de doğmuş ancak soykırım sırasında yerinden edilip Han Yunus’a yerleştirilmiş. Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) aktivisti ve Tek Demokratik Devlet Kampanyası üyesi.

Lina Nabulsi (mahlas) Batı Şeria’daki Beytüllahim’den geliyor. İsrail işgaline karşı aktif bir şekilde politik ve örgütlü mücadele veriyor. Filistin Yönetimi’ni eleştiriyor.

Sema Fadil, Kanada’nın Tiohtià:ke/Montreal kentinde yaşıyor. Afro-Filistinli bir yazar, şair, editör ve çevirmen. Ailesi o doğmadan önce, en büyük kardeşiyle birlikte Gazze’den ayrılmış.

Diana Huvalid, Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Tulkerim’den. Sekiz yıldır foto muhabirliği yapıyor. Başta Tulkerim mülteci kamplarında olmak üzere, İsrail işgalini fotoğraflayarak takip ediyor.

Şehd Ebu Seleme, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’ndan ve bugün Barselona’da yaşıyor. Bir aktivist, akademisyen, yazar ve sanatçı. Ayrıca Filistin’in geleneksel halk dansı olan dabke’yi icra ediyor.

Şirin Hudayri, Ürdün Vadisi’nin kuzeyindeki Tubas şehrinden. Şu anda Batı Şeria’daki Beytüllahim kentinde bulunan Dehişe Mülteci Kampı’nda yaşıyor. Hayatı boyunca, Ürdün Vadisi’nin sömürgeleştirilmesine karşı örgütlenme faaliyetlerinde bulundu.

Lama Süleyman, Yeşil Hat içindeki Hayfa’dan geliyor. Nasıra’da büyüdü ve eğitimi için Londra’ya gitti. Sonrasında Hayfa’da lisansüstü öğrencisi olarak eğitimine devam etti. Kendisini anarşizm ve feminizme yakın bulduğunu söylüyor.

Şuruk Aila, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampından. Yerinden edilip Gazze’nin merkezindeki Deyr el-Belah’a sürüldü. Ekim 2023’teki İsrail hava saldırısında gazeteci eşi Ruşdi Serrac’ın öldürülmesinin ardından gazeteciliğe soyundu.

Rana Ebu Rahme, Batı Şeria’daki Nablus şehrinden. Bugün, yine Batı Şeria’da bulunan Bil’in köyünde yaşıyor. İsrail işgaline karşı halk direnişine katılan bir gazeteci ve film yapımcısı.

Şatha Ebu Surur, Batı Şeria’daki Beytüllahim şehrinde yer alan Ayda mülteci kampından. Şu anda Beytüllahim’in Beyt Cala kasabasında yaşıyor. Kendisi de görme engelli olan Şatha bir engelli hakları aktivisti ve Filistin Engelliler Koalisyonu koordinatörü. 2021 yılında Filistin Yasama Konseyi binasının önünde birkaç kişiyle birlikte altmış üç gün süren bir oturma eylemi gerçekleştirdi.

Gade Hamdan (mahlas), Batı Şeria’daki Bil’in köyünden. Şu anda Bil’in’de kurulmuş bir permakültür çiftliği olan Um Süleyman’da yaşıyor. Çiftlik, yıllardır mücadele konusu olan bir arazi üzerinde bulunuyor. İsrail’in Modi’in Illit yerleşkesine yakın, “C Bölgesi” olarak adlandırılan bir bölgede yer alıyor. Bu da arazinin kontrolünün tamamen İsrail’de olduğu anlamına geliyor. Um Süleyman’daki Filistinli çiftçilerin kuyu dâhil hiçbir yapı inşa etmelerine izin verilmiyor.

Mona el-Farra, Gazze’nin Han Yunus şehrinden. Yaşamını Gazze’deki halk sağlığı örgütlerinde çalışmaya adamış bir doktor ve topluluğun güçlendirilmesine yönelik girişimlerde yer alıyor. Bugün Manchester’da yaşıyor. El-Avde Hastanesi’nin kurucularından biri. Mayıs 2025’te İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde faaliyet gösteren bu son hastanenin de boşaltılmasını istedi.

Faize Ebu Şemsiye, Batı Şeria’daki El-Halil/Hebron şehrinden bir aktivist ve video gazeteci. Tel Rumeyde mahallesinde yaşıyor. Bu mahalle, aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin yaşadığı bazı yerleşkelere çok yakın. Yaklaşık iki bin İsrail askeri, görünürde sayısı yedi yüz kadar olan yerleşimciyi korumak amacıyla bölgede konuşlandırılmış durumda. Tel Rumeyde’deki her Filistinli aile gibi Faize’nin ailesi de her gün İsrail ordusunun tacizlerine ve şiddetine uğruyor.

Hüveyde Arraf’ın önsözüyle. Hüveyde, Filistinli Amerikalı bir aktivist ve avukat. Süregiden sistematik baskı ve mülksüzleştirmeye karşı şiddet içermeyen doğrudan eylem yöntemleri ve ilkeleriyle direnmeyi amaçlayan Filistinli örgüt Uluslararası Dayanışma Hareketi’nin kurucularından biri.