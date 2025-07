13 genç hâlâ tutsak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilip tutuklanmasıyla başlayan eylemlerde Anayasal haklarını kullanan gençlerden bir kısmı hala tutuklu. 19 Mart günü yurdun çeşitli yerlerinde başlayan protestoların ardından 1 Temmuz’da CHP’nin düzenlediği “Halk iradesine sahip çıkıyor” adlı 100. gün mitinginde gözaltına alınan 42 kişiden 13’ünün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava 3 Eylül’de görülecek.

19 Mart sürecinde başlayan protestolar 1 Temmuz’da gerçekleştirilen Saraçhane 100. Gün mitinginde de devam ederken, 100. gün mitinginde gözaltına alınarak tutuklanan öğrencilerden 13’ünün 64. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucu tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

En büyüğü 24 yaşındaki 13 tutuklu hakkında verilen kararda şu ifadeler kullanıldı: “Sanıkların savunması, olay tutanağı, görüntü tespit tutanağı, olay tutanağı ve tüm dosya kapsamı ile kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, tutuklama tarihi, suçun ilgili kanun maddesinde öngörülen alt ve üst sınırı dikkate alındığında, oranlılık ilkesinin ihlal edilmediği, suçun mahiyeti, dosya kapsamına ve mevcut delil durumuna göre sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.”

İDDİANAME HAZIRLANDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek'in de bulunduğu 35 genç hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan iddianame hazırladı. Söz konusu iddianamede 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32/1. maddesi uyarınca "ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla ceza talep edildi. Ayrıca, miting sırasında atılan sloganlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma dosyasının Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği aktarıldı.

Anne Baba Dayanışma Ağı kararlara ilişkin “Biz anne-babalar, çocuklarımız için adalet istiyoruz. Çocuklarımızın anayasal ve demokratik haklarını kullandığı için tutuklanmadığı, yaşamın en temel hakkı olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Her biri bizim biricik umudumuz. Her biri memleketimizin umudu, geleceğimiz” ifadelerini kullandı.