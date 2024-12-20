13 günlük şirkete 30 yıllığına ihalesiz devir TBMM gündeminde

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bozburun Marina ihale yapılmaksızın 13 günlük şirkete 30 yıllığına devredildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Uzun, devrin ihalesiz yapılma gerekçesini sordu.

Uzun, "Milyon dolarlık tesis, 1 Milyon lira sermaye ile kurulmuş 13 günlük bir firmaya verilirken nasıl bir araştırma yapılmıştır?" ifadesini kullandı.

"MUĞLA MUÇEV ELİYLE TALAN EDİLİYOR"

Muğla’nın MUÇEV eliyle talan edildiğini kaydeden Uzun, “MUÇEV yapmış olduğu uygulamaları ve almış olduğu kararlarla adeta Muğla’yı talan ediyor. Yerel yönetimlerin kamu yararına koruması ve işletmesi gereken kıyıları bünyesine bağlayan şirket bu varlıkları keyfi bir şekilde istediği şirket ya da şahıslara ihaleli, ihalesiz devrediyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla’da diğer tüm hizmetler yerel yönetimler eli ile yapılırken kıyı işletmelerini Belediyelerin daha yetkin ve ucuza yapmasına MUÇEV eli ile engel olunuyor” ifadelerini kullandı.

MUÇEV AKP’NİN ARKA BAHÇESİ

MUÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Uçar’ın AKP’den aday adayı olduğunu hatırlatan Uzun şunları kaydetti:

“AKP Yıllardır gözünü Muğla’ya dikmiş durumda. Yerel yönetimleri kazanamayan iktidar partisi kendince bulduğu yöntemlerle Belediyeleri by-pass etmeye çalışıyor. İşte MUÇEV tam da böyle bir proje. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Uçan aynı zamanda Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü. 2019 yılında AKP Sultanbeyli Belediye Başkan aday adayı da olan Uçan, İlim Yayma Cemiyeti Sultanbeyli Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış bir isim. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü olarak kıyılarımızı koruması gerekirken Marmaris Bozburun Marina ve Yat Çekek Yeri’nin MUÇEV’e devredilmesini sağlayan isim yine Uçan oluyor. Kendisinin başında bulunduğu şirkete devrettiği milyon dolarlık tesisi, devirden sadece 13 gün önce yalnızca 1 milyon TL sermaye ile kurulan “ASIA MARINA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ” adlı bir firmaya ihalesiz olarak veriyor.”

"BU DEVİR İPTAL EDİLMELİDİR"

Bozburun Marina’nın devir işleminin iptal edilmesi gerektiğini dile getiren Uzun, “Bozburun Marina’nın ihalesiz bir şekilde yeni kurulmuş bir şirkete devredilmesi ve devri gerçekleştiren MUÇEV yöneticilerinin siyasi bağlantıları kamuoyunda büyük rahatsızlık oluşturmuş durumda. Bu devir işlemi bir an önce iptal edilmelidir. Bir devir yapılacaksa şeffaf bir ihale ile yapılmalıdır. Ama en doğru olan kıyıların işletmelerinin yerel yönetimlere bırakılmasıdır" diye konuştu.