13 havalimanındaki grev nedeniyle uçuşlar iptal

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Almanya’da bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle başkent Berlin başta olmak üzere Frankfurt, Düsseldorf, Münih ve Hamburg gibi merkezlerde binlerce uçuş iptal oldu. 13 havalimanındaki grev başarıyla gerçekleşirken yarım milyondan fazla kişi uçamadı. Gece yarısı başlayan 24 saatlik grev, havalimanlarındaki kamu sektörü çalışanlarının yanı sıra yer ve güvenlik personelini de kapsadı.

Almanya’nın en işlek havalimanı olan Frankfurt Havalimanı’nın işletmecisi dün hiçbir yolcu uçağının kalkmadığı havalimanında bugün de gecikmeler ve iptaller yaşanabileceğini kaydetti. Frankfurt’ta planlanan 1.116 uçuştan 1.050’si iptal edildi.

Berlin Havalimanı’nın tüm düzenli kalkış ve varışları iptal edilirken, Hamburg Havalimanı hiçbir kalkışın mümkün olmadı. Köln/Bonn Havalimanı düzenli yolcu servisi olmadığını açıkladı. Münih Havalimanı’nda da neredeyse tek bir uçak kalkmadı.

Hizmet çalışanları sendikası ‘ver.di’nin grevi Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Duesseldorf, Dortmund, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, Stuttgart ve Münih gibi büyük havalimanlarını kapsadı.