13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 139 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu GSM hattı üzerinden yurttaşları 1,2 milyar lira dolandırdığı belirlenen 139 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 450 bin GSM hattının, 22 çatı örgüt mensubu tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine, Antalya merkezli, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 139 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, ülke genelinde 45 bin 663 dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleştirildiğinin belirlendiğini ve mağdurların yaklaşık 1,2 milyar lira zarara uğratıldığını duyurdu.

Yerlikaya, şüphelilerin sahte e-Devlet bağlantı linki üzerinden yardım başvurusu alıp vatandaşları arayarak, kart bilgilerini temin edip, mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerlikaya, şüphelilerin, "ceza soruşturmanızın son günüdür" şeklinde mesaj atıp korku ve panik oluşturarak vatandaşları dolandırdıkları ve sosyal medyada "sahte kart aidatı iadesi ve araç çekilişi" bağlantılarıyla mobil bankacılık bilgilerini ele geçirmek gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları bilgisini paylaştı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildiğini vurgulayan Yerlikaya, şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konulduğunu bildirdi.