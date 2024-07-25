13 ilde IŞİD operasyonu: 72 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde IŞİD'e yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde IŞİD'e yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek️." ifadelerini kullandı.