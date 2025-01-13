13 ilde sınavlı Anadolu Lisesi kalmadı: Akademik eğitime tırpan

Ülke son günlerde iç ve dış politikada yaşanan gelişmeler, asgari ücrete gelen düşük zam, memur ve emeklilerin de sefalet ücretlerine mahkûm edilmesini konuşuyor.

Tüm bu hengamede Milli Eğitim Bakanlığı proje okullara ilişkin bir karar aldı. Tam 66 okul proje okul olma özelliğini kaybetti.

Bu 66 okul içinde tek bir tane dahi imam hatip ya da meslek lisesi olmaması ise dikkatleri çekti. 13 ilde ise alınan karar neticesinde sınavla girilebilecek Anadolu lisesi kalmadı.

Öncelikle proje okul nedir ona bakalım. MEB’in sitesinde yer alan bilgilere göre bu okullar, bölgesel veya uluslararası projelerde yer almaları için seçilir. Genellikle başarı sıralaması yüksek olan okullar arasından tercih edilirler.

Öğretmenlerin ve yöneticilerin tamamı Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun gördüğü şekilde yerleştirilir. Okulların proje okulları arasında kalıp kalmayacağı dört yılda bir değerlendirilir. Komisyon tarafından uygun görülen okullar milli eğitim bakanının onaylamasıyla birlikte proje okulu kalmaya devam eder. Ancak kurulun uygun görmediği okullar aynı işlevlerine devam edemez.

Bugünün BirGün'ü

İşte bu 66 okul da 4 yılı doldurduğu gerekçesiyle proje okul listesinden çıkarıldı. Ancak bu okulların neye göre seçildiği meçhul. Çünkü proje okul statüsünü kaybeden okullar arasında Merkezi Yerleştirme Kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde 5’lik dilimde yer alanlar bile var. Örneğin Elazığ’da Ahmet Kabaklı Fen Lisesi LGS’de yüzde 5’lik dilimde olan liselerden biri. İstanbul’da bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesi ise yüzde 6’lık dilimde yer almıştı. Bu iki lise de proje okul listesinden çıkarıldı.

Asıl odaklanılması gereken konu ise 13 ilde tek bir tane LGS ile girilebilecek Anadolu lisesi kalmaması oldu. Bu 13 il Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Giresun, Iğdır, Karaman, Rize, Sinop, Dersim ve Uşak. Yani artık bu 13 ilde LGS ile Anadolu liselerine girilemeyecek. Üstelik bu illerde meslek lisesi ve imam hatip liselerine ise dokunulmadı. Yani MEB yine akademik eğitim veren liseler yerine yine imam hatipleri ve meslek liselerini tercih etmiş oldu.

Örneğin hiç Anadolu lisesi kalmayan Ardahan’da 2 imam hatip ve 6 meslek lisesi merkezi yerleştirme ile öğrenci alıyor. Bolu’da da yine 6 meslek lisesinin yanı sıra 4 imam hatip lisesi yer alıyor. Giresun’da ise 14 imam hatip, 9 meslek lisesi sınavla öğrenci almasına rağmen gelecek seneden itibaren hiçbir Anadolu lisesi sınavla öğrenci alamayacak.

BirGün Yazarı Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan proje okul uygulamasının siyasal kadrolaşma ve ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan değişikliklerle yeni rejime uygun okul ve öğrenci profili yaratma projesi olduğunu hatırlattı. Aydoğan şöyle devam etti: “İlk adım Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in müsteşar olduğu dönemde atıldı. Ülke genelinde akademik başarısı yüksek olan liseler hedef tahtası haline getirildi. Yüzlerce öğretmen sürgün edildi. Ülke genelinde okullarda veliler ve öğrenciler ‘Projeniz Değiliz’ diyerek eylemler gerçekleştirdi. Velilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin itirazlarına rağmen proje okul uygulaması hayata geçirildi ve her geçen yıl sayıları artırıldı. Sayı artışı sınav sistemi değişiklikleri ile eş zamanlı geçekleştirildi. Merkezi sınavla öğrenci alan ve proje okulu kapsamında olan liselerde her yıl düzenli olarak yeni rejimin ihtiyacı doğrultusunda imam hatip ve sermayenin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda meslek liselerinin sayısı artırıldı. İllerinde akademik lise kalmayan veya sayı ve kontenjanı sınırlı olan akademik liselere yerleşemeyen öğrenciler zorunlu olarak imam hatip veya meslek liselerine yerleşmek zorunda bırakıldı.”

Aynı zamanda proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme takviminin de açıklandığını hatırlatan Aydoğan, “Bu okullara atanmak isteyen öğretmenler siyasi iktidarın iki dudağı arasına terk edilmiş durumda. Atama yönetmeliğinde defalarca değişikliğin yapılmasının ardından 6 Şubat depremini yaşadığımız o en acı günlerin başında MEB bu okulların yönetici ve öğretmenlerinin atanmasını Bakan onayına bağladı. 140 bini aşkın eğitim emekçisinin, liselerde çalışan her 5 öğretmenden birinin bu okullarda çalışıp çalışmayacağına bakan karar veriyor. Atamalarda bir ölçünün, kriterin olmaması siyasal kadrolaşmanın önünü açıyor” dedi.

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LİSTEDEN ÇIKAN BAZI OKULLAR:

• Kırıkkale Atatürk

• Anadolu Lisesi

• Çankırı 15 Temmuz

• Şehitler Anadolu Lisesi

• Iğdır Milli Eğitim Vakfı

• Anadolu Lisesi

• Sinop Sarı Saltuk

• Anadolu Lisesi

• Kilis Anadolu Lisesi

• Tunceli Anadolu Lisesi

• Artvin 15 Temmuz

• Şehitleri Anadolu Lisesi

• Bayburt Milli İrade

• Anadolu Lisesi

• Gümüşhane Lisesi

• Ardahan Yunus Emre Lisesi