13 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Günün en çok izlenen programı belli oldu!

13 Kasım 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı ve listede alışılmış sıralama tamamen değişti. Milli yas nedeniyle dizilerin yayına ara verdiği günde, sabah ve akşam kuşakları arasındaki rekabetin yönü de kökten değişti. İzleyiciler “13 Kasım reyting sonuçları”, “Günün en çok izlenen programı ne oldu?” gibi aramaları yoğun şekilde yaparken, günün lideri yine ATV’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ VE PROGRAMLARI (13 KASIM 2025)

Milli yas kapsamında hem çarşamba hem perşembe günü dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bu durum, sabah ve gündüz kuşağı programlarının reyting yarışını doğrudan etkiledi. Sıralamanın başında, üç gündür devam eden liderliğini sürdüren Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

İşte TİAK verilerine göre 13 Kasım 2025 Perşembe gününün en çok izlenen programları:

Sıra Program Reyting 1 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,21 2 Masterchef Türkiye 4,03 3 Esra Erol’da 3,95 4 Kim Milyoner Olmak İster (Tekrar) 3,53 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,44 6 Halef: Köklerin Çağrısı (Tekrar) 3,20 7 ATV Ana Haber 2,99 8 Show Ana Haber 2,72 9 Veliaht (Tekrar) 2,51 10 Şuursuz Aşk (Türk Sineması) 2,44

MÜGE ANLI ZİRVEDE

Dizilerin yayınlanmaması, sabah kuşağındaki rekabeti daha da görünür kıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert elde ettiği 5,21 reyting ile günün açık ara lideri oldu. Programın son üç gündür zirveyi bırakmaması, izleyici sadakatinin devam ettiğini gösteriyor.

ATV’nin gündüz kuşağındaki bir başka güçlü yapımı Esra Erol’da, 3,95 reyting ile üçüncü sıraya yerleşti.

MASTERCHEF TÜRKİYE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

TV8’in popüler yarışma programı Masterchef Türkiye, dizilerin yokluğunda izleyici sayısını artırmayı sürdürdü. Program, 4,03 reyting ile günün ikinci en çok izlenen programı oldu.

HABER BÜLTENLERİNDE DURUM NE?

Günün en çok izlenen haber bülteni Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu. Program, 3,44 reyting ile ana haber yarışında öne geçti. ATV Ana Haber ve Show Ana Haber ise sırasıyla listenin 7. ve 8. sıralarında yer aldı.

TEKRAR BÖLÜMLERİ DE ÖNE ÇIKTI

Kim Milyoner Olmak İster’in tekrar bölümü 3,53 reyting ile dördüncü sıraya yükselirken, Halef: Köklerin Çağrısı ve Veliaht gibi tekrar yayınlanan diziler de izleyici tarafından ilgi gördü.

13 Kasım 2025 Perşembe günü en çok izlenen program hangisi oldu?

Günün lideri 5,21 reytingle Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu.

Diziler neden yayınlanmadı?

Milli yas nedeniyle çarşamba ve perşembe günü dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmedi.

Masterchef kaç reyting aldı?

Masterchef Türkiye 4,03 reytingle günün ikinci programı oldu.

Günün en çok izlenen haber bülteni hangisi?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,44 reytingle birinci oldu.

İlk 10 sıralaması nereden alındı?

Veriler TİAK’ın 13 Kasım 2025 reyting sonuçlarına dayanmaktadır.