13 kentte "bungalov dolandırıcılığı": 50 kişi gözaltına alındı; 1 milyon liralık eşyaya el konuldu

Sakarya merkezli 13 ilde, bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak açtıkları sayfalar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 50 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çalışma yürütüldü.

Sakarya, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şırnak, Bitlis, Konya, Ankara ve Malatya'da düzenlenen operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı.

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ EŞYALARA EL KONULDU

Sapanca ilçesinde bulunan bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte bungalov sayfaları açmak suretiyle kişilerin toplam 263 bin lira mağdur edildiği belirlendi.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı düşünülen GSM hat ve ATM kartları, tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 sikke, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Öte yandan "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan şahıslara ait 15 milyon değerinde 10 binek araca, 1 milyon 100 lira değerinde ziynet eşyasına el konuldu.