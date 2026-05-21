13. Liseler Arası Tiyatro Buluşması başlıyor

Genç kuşağın tiyatrocu adayları ile izleyiciyi bir araya getirmeyi hedefleyen 13. Liseler Arası Tiyatro Buluşması, 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.00’de yedi sahnede oynanacak oyunlarla başlıyor.

Bugünün genç kuşak sanatçıları Şehrin Tiyatrosu’nda buluşuyor. Haldun Dormen’in anısına gerçekleştireceğimiz 13. Liseler Arası Tiyatro Buluşması’nda seyircileri, Molière’den Haldun Taner’e, Aziz Nesin’den Anton Çehov’a klasik ve çağdaş yazarların sevilen eserlerinin yer aldığı bir repertuvar bekliyor.

61 lisenin 63 oyunla katılacağı 13. Liseler Arası Tiyatro Buluşması 11 Haziran’da sahnelenecek oyunlarla sona erecek.