13 MART 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki dizide 2 puanlık düşüş!

Televizyon izleyicilerinin her gün merakla takip ettiği 13 Mart 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı. Dünün reyting tablosunda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini korumayı başardı. Ancak sezon boyunca güçlü performans sergileyen dizi, bu kez yaklaşık iki puanlık düşüş yaşayarak dikkat çekti.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ise reytinglerde yükselişini sürdürerek zirve yarışındaki iddiasını korudu. Televizyon dünyasında büyük merak uyandıran dünün reyting sonuçları listesinde haber bültenleri ve gündüz kuşağı programları da üst sıralarda yer aldı.

13 MART 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

13 Mart 2026 Cuma gününün reyting sonuçlarına göre TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz günü lider tamamladı. Dizi yaklaşık iki puanlık düşüş yaşamasına rağmen 13,92 reyting alarak zirvedeki yerini korudu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti ise hafif artış göstererek 6,97 reyting ile günün en çok izlenen ikinci programı oldu. Aynı dizinin özet bölümü de listede üst sıralarda yer aldı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI (13 MART 2026 CUMA)

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 13,92 2 Kızılcık Şerbeti 6,97 3 Taşacak Bu Deniz (Özet) 5,69 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,71 5 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,63 6 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,46 7 Esra Erol’da 3,26 8 İddiaların Aksine 2,71 9 Arka Sokaklar 2,67 10 Ana Haber 2,60

Veri kaynağı: TİAK

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEYİ KORUDU

TRT 1’in güçlü yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, sezon boyunca reytinglerde güçlü performans sergilemeye devam ediyor. Son bölümde yaşanan düşüşe rağmen dizi 13,92 reyting alarak günün en çok izlenen programı olmayı başardı.

Bu sonuç, dizinin izleyici kitlesinin hala oldukça güçlü olduğunu gösteriyor.

KIZILCIK ŞERBETİ ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti reytinglerde istikrarlı performans sergilemeye devam ediyor. Dizi bu hafta hafif bir artış yaşayarak 6,97 reyting elde etti ve günün ikinci sırasında yer aldı.

Ayrıca dizinin özet bölümü de 3,46 reyting ile listede yer alarak güçlü bir izlenme performansı sergiledi.

ARKA SOKAKLAR REYTİNGLERDE GERİLEDİ

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar reytinglerde düşüş yaşamaya devam ediyor. 13 Mart Cuma günü yayınlanan bölüm 2,67 reyting alarak listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

Dizinin son haftalarda yaşadığı düşüş televizyon gündeminde dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI İLK 10’DA

Reyting listesinde gündüz kuşağı programlarının da güçlü performans sergilediği görüldü. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,71 reyting ile dördüncü sırada yer aldı.

ATV’nin bir diğer programı Esra Erol’da ise 3,26 reyting ile yedinci sırada kendine yer buldu.

13 Mart 2026 reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

13 Mart 2026 Cuma reyting sonuçlarına göre Taşacak Bu Deniz 13,92 reyting ile günü zirvede tamamladı.

Kızılcık Şerbeti reyting kaç aldı?

Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti 6,97 reyting alarak günün en çok izlenen ikinci programı oldu.

Arka Sokaklar reyting kaç aldı?

Kanal D dizisi Arka Sokaklar 2,67 reyting alarak listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

Reyting sonuçlarının kaynağı nedir?

Türkiye’de televizyon reyting ölçümleri TİAK tarafından sağlanan veriler doğrultusunda açıklanmaktadır.

13 Mart 2026 Cuma reyting sonuçları televizyon dünyasında rekabetin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz iki puanlık düşüş yaşamasına rağmen zirveyi bırakmadı. Show TV’nin Kızılcık Şerbeti dizisi ise yükseliş trendini sürdürerek zirvenin en yakın takipçisi olmayı başardı.

