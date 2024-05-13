13 Mayıs 2024 Hatay'da okullar tatil mi? Bugün okul var mı?

Olumsuz hava koşulları tüm Hatay'ı etkisi altına almasıyla birlikte çok sayıda veli ve öğrenci 13 Mayıs 2024 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya başladı. MEB, Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından tatile dair bir açıklama gelmesinin ardından birçok yurttaş 13 Mayıs 2024 Hatay'da okullar tatil mi sorusunu sorguluyor. Peki, 13 Mayıs 2024 okullar tatil mi? Bugün okul var mı?

13 Mayıs 2024 Hatay'da okullar tatil mi? | Mevsim geçişiyle birlikte beklenmedik olumsuz hava koşulları ülkede gözlemlenmeye başladı. Meteoroloji'nin Hatay'ı uyarmasının ardından öğrenci ve veliler 13 Mayıs 2024 Hatay'da okullar tatil mi sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, 13 Mayıs 2024 Hatay'da okullar tatil mi? Bugün okul var mı? Meteoroloji hangi illeri uyardı? İşte detaylar.

13 Mayıs 2024 Hatay'da okullar tatil mi?

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Söz konusu açıklamada, “Antakya ve Defne İlçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Hatay'da okullar tatil

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Antakya ilçesinde kısmi olarak okulların tatil edildiğini belirten Vali Masatlı, “Bununla ilgili bir değerlendirme yaptık, başta Antakya Kaymakamlığımız olmak üzere ilçe kaymakamlıklarımızla ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle gözden geçirme yaptık. Sadece Antakya’da belirli bölgelerde okul müdürlerimizin de değerlendirmesini alarak yarın eğitime ara vereceğiz. Bu genel bir durum değildir. Sadece bu kısmi olarak başta Antakya’nın dağ bandını kapsamaktadır. Buralarda okullara bir gün ara vereceğiz” ifadelerini kullandı.