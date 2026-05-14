13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon izleyicileri, çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, futbol, yarışma ve haber programlarının reyting sıralamasını merak ediyor. Ancak 13 Mayıs 2026 Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı; güncel listenin ilerleyen dakikalarda paylaşılması bekleniyor.

13 Mayıs 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sonuçlar açıklandığında 20+ABC1 kategorisinde günün en çok izlenen yapımı, reyting birincisi olan dizi, en çok izlenen haber bülteni ve yarışma programlarının sıralaması netleşecek.

Çarşamba akşamı reyting yarışında özellikle diziler, futbol karşılaşmaları, gündüz kuşağı programları ve ana haber bültenleri yakından takip ediliyor. Geçen haftanın sonuçları ise bu haftaki rekabet için güçlü bir referans oluşturuyor.

GEÇEN HAFTANIN LİDERİ YERALTI OLMUŞTU

6 Mayıs 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandığında zirvede Now TV dizisi Yeraltı yer almıştı. Şampiyonlar Ligi heyecanına rağmen Yeraltı, 20+ABC1 kategorisinde 8,00 reyting alarak günün en çok izlenen yapımı olmuştu.

Bayern Munich - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması ikinci sıraya yerleşirken, Eşref Rüya yükselişini sürdürerek üçüncü basamakta yer almıştı.

6 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA 20+ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Reyting 1 Yeraltı 8,00 2 Bayern Munich-Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması 5,51 3 Eşref Rüya 5,17 4 Esra Erol'da 4,68 5 Yeraltı Özet 4,60 6 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,44 7 Survivor 3,54 8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,16 9 ATV Ana Haber 3,06 10 Kuruluş Orhan 3,03

Veri kaynağı: TİAK

13 MAYIS REYTİNG YARIŞINDA HANGİ YAPIMLAR ÖNE ÇIKACAK?

13 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmasa da geçen haftanın tablosu, bu haftaki yarışın hangi yapımlar arasında geçeceğine dair önemli ipuçları veriyor. Yeraltı, geçen hafta 8,00 reytingle zirveye yerleştiği için bu hafta da en çok merak edilen yapımların başında geliyor.

Eşref Rüya ise 6 Mayıs reyting sonuçlarında 5,17 reytingle üçüncü sıraya yükselmişti. Bu nedenle 13 Mayıs 2026 Çarşamba reyting sonuçlarında Yeraltı ile Eşref Rüya arasındaki rekabet yine dikkatle izlenecek.

13 MAYIS 2026 REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Mayıs 2026 Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel reyting listesinin ilerleyen dakikalarda duyurulması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında günün reyting birincisi, ilk 10 program listesi ve 20+ABC1 sıralaması belli olacak.