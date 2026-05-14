13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI | Zirve Yarışında Fark Açılıyor!

13 Mayıs 2026 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. Now TV’nin sezona damga vuran dizisi Yeraltı, hafif artışla 8,97 reyting alarak zirvedeki yerini korudu. Kanal D’nin yeni sezon onayı alan dizisi Eşref Rüya 5,73 reytingle ikinci sırada yer alırken, ATV’de yayınlanan Gençlerbirliği-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 4,55 reytingle günü üçüncü tamamladı.

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 13 Mayıs 2026 reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı yine Yeraltı oldu. Now TV dizisi, geçen haftaya göre hafif artış göstererek 8,97 reytinge ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

Reyting yarışında dikkat çeken bir diğer yapım ise Eşref Rüya oldu. Kanal D dizisi, 5,73 reytingle zirve takibini devam ettirdi. Böylece çarşamba akşamı reyting mücadelesinde ilk iki sıra yine güçlü dizilerin oldu.

YERALTI ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Yeraltı reyting sonuçları, 13 Mayıs Çarşamba gününün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Now TV’nin gün lideri dizisi, 8,97 reytingle birinci sıraya yerleşti.

Dizinin özet bölümü de 4,24 reyting alarak dördüncü sırada kendine yer buldu. Bu sonuçla Yeraltı, hem ana bölümü hem de özet yayınıyla ilk 10 listesinde güçlü bir performans sergiledi.

EŞREF RÜYA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Eşref Rüya, 13 Mayıs 2026 Çarşamba reyting sonuçlarında 5,73 reytingle ikinci sırada yer aldı. Kanal D’nin yeni sezon onayı alan dizisi, geçen haftayla aynı seviyede kalarak zirve yarışındaki iddiasını korudu.

Dizinin özet bölümü ise 2,94 reytingle dokuzuncu sıraya yerleşti. Böylece Eşref Rüya da hem ana bölümü hem de özet yayınıyla reyting listesinde yer aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI ÜÇÜNCÜ OLDU

ATV ekranlarında yayınlanan Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, 4,55 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı. Futbol karşılaşması, dizilerle birlikte çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları arasında öne çıktı.

ATV’nin sezon sonunda final yapacak dizisi Kuruluş Orhan ise maç nedeniyle bu hafta da ekrana gelmedi.

13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA 20+ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Reyting 1 Yeraltı 8,97 2 Eşref Rüya 5,73 3 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması 4,55 4 Yeraltı Özet 4,24 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,10 6 Esra Erol'da 3,66 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,27 8 Survivor 3,07 9 Eşref Rüya Özet 2,94 10 ATV Ana Haber 2,43

Veri kaynağı: TİAK

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN HABER BÜLTENİ BELLİ OLDU

13 Mayıs 2026 reyting sonuçlarında haber bültenleri arasında Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber öne çıktı. Program, 3,27 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu ve genel sıralamada yedinci sırada yer aldı.

ATV Ana Haber ise 2,43 reytingle ilk 10 listesinin son sırasında kendine yer buldu.

SURVİVOR HAFİF ARTIŞLA İLK 10’DA

TV8’in yarışma programı Survivor, dizilerdeki genel tabloya paralel şekilde hafif artış gösterdi. Survivor, 3,07 reytingle sekizinci sıraya yerleşti.

Çarşamba akşamı reyting yarışında diziler, futbol karşılaşması, gündüz kuşağı programları, haber bültenleri ve yarışma programları ilk 10 içinde yer aldı.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI ÜST SIRALARDA

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4,10 reytingle beşinci sırada yer aldı. Esra Erol'da ise 3,66 reytingle altıncı sıraya yerleşti.

Bu sonuçlar, gündüz kuşağı programlarının 13 Mayıs 2026 Çarşamba reyting sonuçlarında güçlü performansını sürdürdüğünü gösterdi.

13 Mayıs 2026 Çarşamba reyting sonuçları, zirvede Yeraltı’nın üstünlüğünü bir kez daha gösterdi. Now TV dizisi 8,97 reytingle birinci olurken, Eşref Rüya 5,73 reytingle ikinci sırada yer aldı. Gençlerbirliği-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması üçüncü basamağa yerleşirken, Survivor, gündüz kuşağı programları ve haber bültenleri de ilk 10 içinde dikkat çekti.