13 Mayıs hangi burç? 13 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 13 Mayıs hangi burç sorusu ise 13 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 13 Mayıs hangi burç? İşte 13 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

13 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 13 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 13 Mayıs hangi burç? İşte 13 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

13 MAYIS HANGİ BURÇ?

13 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

13 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

13 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

13 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1638 - Richard Simon, Fransız katolik tefsirci, teolog, filozof ve tarihçi (ö. 1712)

1655 - XIII. İnnocentius, Katolik Kilisesi'nin 244. dini lideri (ö. 1724)

1699 - Sebastião José de Carvalho e Melo, Portekizli devlet adamı (ö. 1782)

1713 - Alexis Clairaut, Fransız matematikçi (ö. 1765)

1717 - Maria Theresia, Habsburg hanedanı İmparatoriçesi (ö. 1780)

1753 - Lazare Carnot, Fransız asker ve devlet adamı (ö. 1823)

1792 - Papa IX. Pius, Katolik Kilisesi dini lideri (en uzun süre hüküm süren) (ö. 1878)

1840 - Alphonse Daudet, Fransız yazar (ö. 1897)

1857 - Ronald Ross, İngiliz doktor ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1932)

1869 - Mehmet Emin Yurdakul, Türk şair ve Milletvekili (ö. 1944)

1880 - Enis Akaygen, Türk siyasetçi ve diplomat (ö. 1956)

1882 - Georges Braque, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1963)

1888 - Inge Lehmann, Danimarkalı sismolog (ö. 1993)

1894 - Ásgeir Ásgeirsson, İzlanda'nın 2. Cumhurbaşkanı (ö. 1972)

1907 - Daphne du Maurier, İngiliz hikâye, roman ve oyun yazarı (ö. 1989)

1919 - Pierre Sudreau, Fransız siyasetçi ve direnişçi (ö. 2012)

1919 - Vedat Türkali, Türk şair ve yazar (ö. 2016)

1922 - Beatrice Arthur, Amerikalı aktris ve şarkıcı (ö. 2009)

1927 - Herbert Ross Amerikalı aktör, koreograf, yönetmen ve yapımcı (ö. 2001)

1928 - Édouard Molinaro, Fransız film yönetmeni ve senarist (ö. 2013)

1931 - Semih Sergen, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2022)

1937 - Roger Zelazny, Polonya asıllı Amerikalı yazar (ö. 1995)

1939 - Harvey Keitel, Amerikalı aktör

1940 - Bruce Chatwin, İngiliz romancı ve gezi yazarı (ö. 1989)

1941 - Senta Berger, Avusturyalı aktris

1941 - Ritchie Valens, Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı (ö. 1959)

1942 - Pál Schmitt, Macar sporcu ve siyasetçi

1944 - Hacıbala Abutalibov, Azerbaycanlı siyasetçi

1945 - Sam Anderson, Amerikalı Oyuncu

1945 - Lasse Berghagen, İsveçli şarkıcı, şarkıyazarı ve müzisyen

1945 - Kathleen Neal Cleaver, Amerikalı hukuk profesörü ve Kara Panter Partisi aktivisti

1948 - Jeffrey Evans, İngiliz siyasetçi

1950 - Daniel Kirwan, İngiliz blues-rock gitaristi, şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2018)

1950 - Stevie Wonder, Amerikalı şarkıcı, besteci ve En İyi Özgün Şarkı Akademi Ödülü sahibi

1954 - Recep Aktuğ, Türk şarkıcı ve oyuncu (ö. 2020)

1954 - Johnny Logan, İrlandalı şarkıcı ve besteci

1955 - Perviz Meşkatyan, İranlı santuri, müzisyen, besteci, araştırmacı ve öğretim görevlisi (ö. 2009)

1956 - Vjekoslav Bevanda, Bosnalı Hırvat politikacı ve Bosna-Hersek eski Başbakanı

1957 - Alan Ball, Amerikalı senarist, yönetmen, yapımcı, oyuncu ve En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü sahibi

1957 - Claudie Haigneré, Fransız astronot, bilim insanı ve siyasetçi

1957 - Stefano Tacconi, İtalyan futbolcu

1958 - Sibel Egemen, Türk ses sanatçısı

1961 - Dennis Rodman, Amerikalı basketbol oyuncusu

1964 - Stephen Colbert, Amerikalı politik satirist, oyuncu, komedyen ve yazar

1964 - Ronnie Coleman, Amerikalı vücut geliştiricisi

1965 - Lari White, Amerikalı country müziği sanatçısı ve oyuncu (ö. 2018)

1967 - Tommy Gunn, Amerikalı pornografik film oyuncusu

1967 - Chuck Schuldiner, Amerikalı gitarist ve vokalist (ö. 2001)

1967 - Melanie Thornton, Amerikalı şarkıcı (ö. 2001)

1968 - Susan Floyd, Amerikalı oyuncudur

1968 - Scott Morrison, Avustralyalı siyasetçi

1968 - Sonja Zietlow, Alman televizyon sunucusu ve televizyon yapımcısı

1970 - Buckethead, Amerikalı müzisyen

1972 - Defne Halman, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı

1976 - Grzegorz Szamotulski, kaleci pozisyonunda görev yapmış Polonyalı millî futbolcu

1977 - Ilse de Lang, Hollandalı şarkıcıdır

1977 - Samantha Morton, İngiliz oyuncu

1977 - Pusha T, Amerikalı rapçi

1978 - Mike Bibby, Amerikalı basketbol oyuncusu

1979 - Carl Philip, İsveç prensi

1979 - Vyaçeslav Şevçuk, Ukraynalı eski millî futbolcudur

1980 - Sarp Akkaya, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1981 - Sunny Leone, Hint aktris ve model

1981 - Boncuk Yılmaz, Türk oyuncu ve İstanbul Kraliyet Tiyatrosu oyuncusu

1982 - Albert Crusat, İspanyol eski futbolcudur

1982 - Oguchi Onyewu, Nijerya asıllı Amerikalı Futbolcu

1983 - Yaya Touré, Fildişi Sahili doğumlu futbolcusu

1985 - Javier Balboa, Ekvator Gineli millî futbol oyuncusudur

1985 - Oğuzhan Koç, Türk oyuncu ve şarkıcı

1986 - Lena Dunham, Amerikan film yapımcısı ve aktris

1986 - Robert Pattinson, İngiliz aktör ve şarkıcı

1986 - Alexander Rybak, Norveçli şarkıcı

1986 - Nino Schurter, İsviçreli bir cross-country dağ bisikleti yarışçısıdır.

1987 - Candice Accola, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1987 - Antonio Adán, İspanyol futbolcu

1987 - Hugo Becker, Fransız oyuncu ve yönetmen

1987 - Candice King, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1987 - Hunter Parrish, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1987 - Marianne Vos, Hollandalı bir cyclo-cross, dağ bisikleti, pist ve yol bisikleti yarışçısıdır

1988 - Hakan Ateş, Türk futbolcu

1991 - Francisco Lachowski, Brezilyalı model

1993 - Romelu Lukaku, Kongo asıllı Belçikalı futbolcu

1993 - Debby Ryan, Amerikalı aktris ve şarkıcı

1993 - Tones and I olarak tanınan Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı

13 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

13 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

13 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

13 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

13 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.