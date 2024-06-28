13 Mayıs hangi burç? 13 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 13 Mayıs hangi burç sorusu ise 13 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 13 Mayıs hangi burç? İşte 13 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
13 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 13 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 13 Mayıs hangi burç? İşte 13 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
13 MAYIS HANGİ BURÇ?
13 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
13 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
13 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
13 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1638 - Richard Simon, Fransız katolik tefsirci, teolog, filozof ve tarihçi (ö. 1712)
- 1655 - XIII. İnnocentius, Katolik Kilisesi'nin 244. dini lideri (ö. 1724)
- 1699 - Sebastião José de Carvalho e Melo, Portekizli devlet adamı (ö. 1782)
- 1713 - Alexis Clairaut, Fransız matematikçi (ö. 1765)
- 1717 - Maria Theresia, Habsburg hanedanı İmparatoriçesi (ö. 1780)
- 1753 - Lazare Carnot, Fransız asker ve devlet adamı (ö. 1823)
- 1792 - Papa IX. Pius, Katolik Kilisesi dini lideri (en uzun süre hüküm süren) (ö. 1878)
- 1840 - Alphonse Daudet, Fransız yazar (ö. 1897)
- 1857 - Ronald Ross, İngiliz doktor ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1932)
- 1869 - Mehmet Emin Yurdakul, Türk şair ve Milletvekili (ö. 1944)
- 1880 - Enis Akaygen, Türk siyasetçi ve diplomat (ö. 1956)
- 1882 - Georges Braque, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1963)
- 1888 - Inge Lehmann, Danimarkalı sismolog (ö. 1993)
- 1894 - Ásgeir Ásgeirsson, İzlanda'nın 2. Cumhurbaşkanı (ö. 1972)
- 1907 - Daphne du Maurier, İngiliz hikâye, roman ve oyun yazarı (ö. 1989)
- 1919 - Pierre Sudreau, Fransız siyasetçi ve direnişçi (ö. 2012)
- 1919 - Vedat Türkali, Türk şair ve yazar (ö. 2016)
- 1922 - Beatrice Arthur, Amerikalı aktris ve şarkıcı (ö. 2009)
- 1927 - Herbert Ross Amerikalı aktör, koreograf, yönetmen ve yapımcı (ö. 2001)
- 1928 - Édouard Molinaro, Fransız film yönetmeni ve senarist (ö. 2013)
- 1931 - Semih Sergen, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2022)
- 1937 - Roger Zelazny, Polonya asıllı Amerikalı yazar (ö. 1995)
- 1939 - Harvey Keitel, Amerikalı aktör
- 1940 - Bruce Chatwin, İngiliz romancı ve gezi yazarı (ö. 1989)
- 1941 - Senta Berger, Avusturyalı aktris
- 1941 - Ritchie Valens, Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı (ö. 1959)
- 1942 - Pál Schmitt, Macar sporcu ve siyasetçi
- 1944 - Hacıbala Abutalibov, Azerbaycanlı siyasetçi
- 1945 - Sam Anderson, Amerikalı Oyuncu
- 1945 - Lasse Berghagen, İsveçli şarkıcı, şarkıyazarı ve müzisyen
- 1945 - Kathleen Neal Cleaver, Amerikalı hukuk profesörü ve Kara Panter Partisi aktivisti
- 1948 - Jeffrey Evans, İngiliz siyasetçi
- 1950 - Daniel Kirwan, İngiliz blues-rock gitaristi, şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2018)
- 1950 - Stevie Wonder, Amerikalı şarkıcı, besteci ve En İyi Özgün Şarkı Akademi Ödülü sahibi
- 1954 - Recep Aktuğ, Türk şarkıcı ve oyuncu (ö. 2020)
- 1954 - Johnny Logan, İrlandalı şarkıcı ve besteci
- 1955 - Perviz Meşkatyan, İranlı santuri, müzisyen, besteci, araştırmacı ve öğretim görevlisi (ö. 2009)
- 1956 - Vjekoslav Bevanda, Bosnalı Hırvat politikacı ve Bosna-Hersek eski Başbakanı
- 1957 - Alan Ball, Amerikalı senarist, yönetmen, yapımcı, oyuncu ve En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü sahibi
- 1957 - Claudie Haigneré, Fransız astronot, bilim insanı ve siyasetçi
- 1957 - Stefano Tacconi, İtalyan futbolcu
- 1958 - Sibel Egemen, Türk ses sanatçısı
- 1961 - Dennis Rodman, Amerikalı basketbol oyuncusu
- 1964 - Stephen Colbert, Amerikalı politik satirist, oyuncu, komedyen ve yazar
- 1964 - Ronnie Coleman, Amerikalı vücut geliştiricisi
- 1965 - Lari White, Amerikalı country müziği sanatçısı ve oyuncu (ö. 2018)
- 1967 - Tommy Gunn, Amerikalı pornografik film oyuncusu
- 1967 - Chuck Schuldiner, Amerikalı gitarist ve vokalist (ö. 2001)
- 1967 - Melanie Thornton, Amerikalı şarkıcı (ö. 2001)
- 1968 - Susan Floyd, Amerikalı oyuncudur
- 1968 - Scott Morrison, Avustralyalı siyasetçi
- 1968 - Sonja Zietlow, Alman televizyon sunucusu ve televizyon yapımcısı
- 1970 - Buckethead, Amerikalı müzisyen
- 1972 - Defne Halman, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı
- 1976 - Grzegorz Szamotulski, kaleci pozisyonunda görev yapmış Polonyalı millî futbolcu
- 1977 - Ilse de Lang, Hollandalı şarkıcıdır
- 1977 - Samantha Morton, İngiliz oyuncu
- 1977 - Pusha T, Amerikalı rapçi
- 1978 - Mike Bibby, Amerikalı basketbol oyuncusu
- 1979 - Carl Philip, İsveç prensi
- 1979 - Vyaçeslav Şevçuk, Ukraynalı eski millî futbolcudur
- 1980 - Sarp Akkaya, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
- 1981 - Sunny Leone, Hint aktris ve model
- 1981 - Boncuk Yılmaz, Türk oyuncu ve İstanbul Kraliyet Tiyatrosu oyuncusu
- 1982 - Albert Crusat, İspanyol eski futbolcudur
- 1982 - Oguchi Onyewu, Nijerya asıllı Amerikalı Futbolcu
- 1983 - Yaya Touré, Fildişi Sahili doğumlu futbolcusu
- 1985 - Javier Balboa, Ekvator Gineli millî futbol oyuncusudur
- 1985 - Oğuzhan Koç, Türk oyuncu ve şarkıcı
- 1986 - Lena Dunham, Amerikan film yapımcısı ve aktris
- 1986 - Robert Pattinson, İngiliz aktör ve şarkıcı
- 1986 - Alexander Rybak, Norveçli şarkıcı
- 1986 - Nino Schurter, İsviçreli bir cross-country dağ bisikleti yarışçısıdır.
- 1987 - Candice Accola, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
- 1987 - Antonio Adán, İspanyol futbolcu
- 1987 - Hugo Becker, Fransız oyuncu ve yönetmen
- 1987 - Candice King, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
- 1987 - Hunter Parrish, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
- 1987 - Marianne Vos, Hollandalı bir cyclo-cross, dağ bisikleti, pist ve yol bisikleti yarışçısıdır
- 1988 - Hakan Ateş, Türk futbolcu
- 1991 - Francisco Lachowski, Brezilyalı model
- 1993 - Romelu Lukaku, Kongo asıllı Belçikalı futbolcu
- 1993 - Debby Ryan, Amerikalı aktris ve şarkıcı
- 1993 - Tones and I olarak tanınan Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı
13 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ
13 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
13 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
13 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
13 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.