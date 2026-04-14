13 NİSAN 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki dizinin tek rakibi kendisi

13 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında dikkat çeken tablo bir kez daha netleşti. Uzak Şehir, düşüş trendine rağmen zirvedeki yerini korurken, en yakın rakibinin yine kendi özet bölümü olması dikkat çekti. Bu durum, “zirvedeki dizinin tek rakibi kendisi” yorumlarını beraberinde getirdi.

13 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçları verilerine göre Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, 10,90 reytingle birinci sıradaki yerini korudu. Dizinin özet bölümü ise 4,87 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Günün en dikkat çekici detaylarından biri, zirve yarışının aynı yapımın iki farklı yayını arasında geçmesi oldu. Bu durum reyting sonuçları açısından nadir görülen bir tabloyu ortaya koydu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLAR (13 NİSAN 2026 – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 10,90 2 Uzak Şehir (Özet) 4,87 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,57 4 Delikanlı 3,98 5 Esra Erol'da 3,48 6 Cennetin Çocukları 3,43 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,16 8 Survivor 3,07 9 ATV Ana Haber 2,38 10 Kanal D Ana Haber 2,29

VERİ KAYNAĞI: TİAK

Uzak Şehir düşüşte ama lider

İki sezondur güçlü performans sergileyen Uzak Şehir, reytinglerde düşüş yaşasa da liderliği bırakmadı. Özellikle özet bölümünün ikinci sırada yer alması, dizinin geniş izleyici kitlesini koruduğunu gösterdi.

Delikanlı beklentinin altında kaldı

Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı, ikinci bölümünde de beklentilerin altında kalarak 3,98 reytingle dördüncü sırada yer aldı.

Gündüz kuşağı güçlü kalmaya devam ediyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da gibi gündüz kuşağı programları üst sıralardaki yerlerini koruyarak istikrarlı performanslarını sürdürdü.

6 NİSAN 2026 İLE KARŞILAŞTIRMA: DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

6 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçları ile kıyaslandığında, birçok yapımda düşüş olduğu görülüyor. Özellikle Uzak Şehir’in 11,18’den 10,90’a gerilemesi dikkat çekiyor.

Program 6 Nisan 13 Nisan Uzak Şehir 11,18 10,90 Uzak Şehir (Özet) 4,38 4,87 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,17 4,57 Delikanlı 3,66 3,98 Cennetin Çocukları 4,06 3,43 Survivor 2,83 3,07

Bu karşılaştırma, bazı yapımlarda izlenme artışı olsa da genel tabloda dalgalı bir seyir olduğunu ortaya koyuyor.

13 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon dünyasında dengelerin büyük ölçüde korunduğunu gösterdi. Uzak Şehir, düşüşe rağmen zirvedeki yerini bırakmazken, en büyük rekabeti yine kendi özet bölümüyle yaşadı. Bu tablo, dizinin güçlü izleyici kitlesini koruduğunu ve pazartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımı olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.