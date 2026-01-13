13 Ocak 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

Vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete, 13 Ocak 2026 tarihli sayısıyla gündemdeki önemli düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. 13 Ocak 2026 Resmi Gazete kararları kapsamında yönetmelik değişiklikleri, ilanlar ve çeşitli idari düzenlemeler yer aldı. Peki, bugünün Resmi Gazete kararları neler içeriyor? İşte 33136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tüm başlıklar…

13 OCAK 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI YAYINLANDI

Resmi Gazete kararları 13 Ocak 2026 itibarıyla erişime açıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler, atama ve ilanların yer aldığı 33136 sayılı Resmi Gazete, kamuoyunu ilgilendiren düzenlemeleri bir araya getirdi.

Bugünkü Resmi Gazete’de ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik personel alımı ilanı da dikkat çekti. İlana göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alımı yapılacak.

RESMİ GAZETE NEDİR?

Resmi Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerin kamuoyuna duyurulduğu resmi yayın organıdır.

7 Ekim 1920 tarihinde kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren yayımlanmaya başlayan Resmi Gazete, Türkiye’de hukuki ve idari düzenlemelerin resmen yürürlüğe girmesini sağlar.

13 OCAK 2026 RESMİ GAZETE’DE YER ALAN YÖNETMELİKLER

13 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete kararları kapsamında, Yürütme ve İdare Bölümü’nde çeşitli yönetmelik değişiklikleri yayımlandı. Bu düzenlemeler, farklı alanlarda uygulamaya yönelik güncellemeler içeriyor.

Yürütme ve İdare Bölümü – Yönetmelikler

Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 OCAK 2026 RESMİ GAZETE İLANLARI

Bugünün Resmi Gazete kararları arasında, İlân Bölümü de önemli bir yer tutuyor. Bu bölümde yargıdan ihalelere, çeşitli duyurulardan finansal bilgilere kadar pek çok ilan yer aldı.

İlân Bölümü Başlıkları

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI NEDEN ÖNEMLİ?

13 Ocak 2026 Resmi Gazete kararları, hem bireyleri hem de kurumları doğrudan ilgilendiren düzenlemeler içeriyor. Yönetmelik değişiklikleri, eğitimden çevreye, tarımdan kamu yönetimine kadar birçok alanda uygulamaları etkileyebiliyor.

Bu nedenle Resmi Gazete’nin günlük olarak takip edilmesi, hak ve yükümlülüklerin doğru şekilde anlaşılması açısından büyük önem taşıyor.

13 Ocak 2026 Resmi Gazete kararları yayınlandı mı?

Evet, 13 Ocak 2026 tarihli ve 33136 sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

13 Ocak 2026 Resmi Gazete’de hangi yönetmelikler yer aldı?

Yumurtacı Tavukların Korunması, Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulamaları ile Demiroğlu Bilim Üniversitesi eğitim-öğretim yönetmeliğine ilişkin değişiklikler yayımlandı.

Bugünkü Resmi Gazete’de ilanlar var mı?

Evet, yargı ilanları, ihale ilanları, çeşitli ilanlar ile Merkez Bankası döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri ilan bölümünde yer aldı.

13 Ocak 2026 Resmi Gazete’de personel alımı ilanı yayınlandı mı?

Evet, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alımına ilişkin ilan yayımlandı.

