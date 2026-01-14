13 Ocak 2026 Salı Reyting Sonuçları: Yeni Diziden Güçlü Başlangıç!

Televizyon ekranlarında Salı günü yaşanan reyting rekabeti, 13 Ocak 2026 Salı akşamı dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Özellikle yeni başlayan dizilerin performansı merak edilirken, ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan ABİ, ilk bölümüyle güçlü bir çıkış yaparak günün zirvesine yerleşti. 20+ABC1 reyting grubunda oluşan tablo, izleyici tercihlerinin net sinyallerini verdi.

ABİ DİZİSİ İLK BÖLÜMÜYLE ZİRVEDE

ATV’nin yeni dizisi ABİ, yayınlanan ilk bölümüyle 9,98 reyting alarak Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Yeni dizilerin genellikle temkinli başlangıçlar yaptığı düşünüldüğünde, ABİ’nin ilk bölümde ulaştığı bu seviye, kanal ve yapım ekibi adına oldukça güçlü bir başlangıç olarak yorumlandı. Dizi, hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.

SALI AKŞAMININ GÜÇLÜ RAKİPLERİ

TRT 1’in tarihi yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, 5,29 reytingle ikinci sırada yer alarak istikrarlı performansını sürdürdü. NOW TV’de yayınlanan Kıskanmak ise 5,14 reytingle üçüncü sıraya yerleşti ve Salı akşamı rekabetinin güçlü dizileri arasında yer aldı.

Gündüz kuşağının değişmeyen liderlerinden Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4,97 reytingle dördüncü sıraya yerleşirken, ATV’nin bir diğer gündüz programı Esra Erol’da 4,76 reytingle beşinci sırada kendine yer buldu.

HABER VE YARIŞMA PROGRAMLARININ PERFORMANSI

NOW Ana Haber, Selçuk Tepeli’nin sunumuyla 4,58 reyting alarak günün en çok izlenen haber bültenlerinden biri oldu. ATV Ana Haber ise 3,77 reytingle listeye yedinci sıradan girdi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, 3,67 reytingle sekizinci sırada yer alarak Salı gününün en çok izlenen yarışma programı olmayı sürdürdü.

13 OCAK 2026 SALI EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20+ABC1)

Sıra Program Kanal Reyting 1 ABİ ATV 9,98 2 Mehmed: Fetihler Sultanı TRT 1 5,29 3 Kıskanmak NOW 5,14 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 4,97 5 Esra Erol’da ATV 4,76 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 4,58 7 ATV Ana Haber ATV 3,77 8 Survivor TV8 3,67 9 Kıskanmak (Özet) NOW 3,00 10 Show Ana Haber Show TV 2,76

VERİ KAYNAĞI: TİAK

SALI REYTİNGLERİNDE GENEL TABLO NE SÖYLÜYOR?

13 Ocak 2026 Salı reyting sonuçları, yeni dizilerin izleyici tarafından hâlâ büyük bir merakla takip edildiğini gösteriyor. ABİ dizisinin ilk bölümde zirveye yerleşmesi, Salı akşamları için rekabetin önümüzdeki haftalarda daha da sertleşeceğinin sinyalini verdi. Dizilerin yanı sıra gündüz kuşağı ve haber bültenlerinin de güçlü izlenme oranları yakalaması dikkat çekti.

13 Ocak 2026 Salı günü reytinglerde birinci olan yapım hangisi?

ATV’de yayınlanan ve ilk bölümü ekrana gelen ABİ dizisi, 9,98 reytingle günün birincisi oldu.

ABİ dizisi ilk bölümünde kaç reyting aldı?

ABİ dizisi, ilk bölümünde 20+ABC1 grubunda 9,98 reyting alarak güçlü bir başlangıç yaptı.

Salı günü en çok izlenen yarışma programı hangisiydi?

TV8’de yayınlanan Survivor, 3,67 reytingle Salı gününün en çok izlenen yarışma programı oldu.

13 Ocak 2026 Salı reyting sonuçları, televizyon izleyicisinin yeni projelere olan ilgisinin hâlâ yüksek olduğunu net biçimde ortaya koydu. ABİ dizisinin güçlü açılışı, Salı akşamı rekabetini tamamen değiştirebilecek bir etki yarattı. Önümüzdeki haftalarda reyting sıralamasının nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu.