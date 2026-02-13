13 Şubat 2026 Cuma Gram Altın, Bilezik ve Gümüş Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, bilezik ve ons altın fiyatları yeniden gündeme geldi. Küresel piyasalarda açıklanan ekonomik veriler altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.

ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri, faiz indirim beklentilerini azaltarak altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin ise fiyatların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD’de enflasyon verisi ile birlikte Avro Bölgesi büyüme ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

13 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış Satış Gram Altın (TL/GR) 6.970,89 6.971,91 22 Ayar Bilezik 6.547,54 6.603,32 Altın (ONS) 4.968,15 4.968,73 Altın ($/kg) 158.575,00 158.598,00 Altın (Euro/kg) 187.944,00 187.971,00 18 Ayar Altın 5.088,75 5.089,49 14 Ayar Altın 3.928,72 5.199,25

ALTIN PİYASASINDA GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ

Küresel ekonomide faiz beklentileri ve enflasyon verileri, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle ABD ekonomisinden gelen veriler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan talebini doğrudan etkiliyor.

Piyasa uzmanları, açıklanacak enflasyon verisinin ardından gram altın fiyatı ve ons altın tarafında yeni bir yön oluşabileceğini ifade ediyor.

Gram altın bugün ne kadar?

13 Şubat 2026 Cuma günü gram altın satış fiyatı 6.971,91 TL seviyesinde bulunuyor.

22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?

22 ayar bilezik satış fiyatı 6.603,32 TL olarak işlem görüyor.

Ons altın fiyatı ne kadar?

Ons altın satış fiyatı 4.968,73 seviyesinde bulunuyor.

18 ayar altın fiyatı ne kadar?

18 ayar altın satış fiyatı 5.089,49 TL seviyesinde işlem görüyor.

13 Şubat 2026 Cuma günü altın piyasasında ekonomik verilerin etkisi hissedilmeye devam ediyor. Gram altın, bilezik ve ons altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak yön buluyor. Yatırımcılar özellikle ABD’de açıklanacak enflasyon verisini yakından takip ediyor.