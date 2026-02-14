Giriş / Abone Ol
13 ŞUBAT 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizinin reytinginde düşüş!

13 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı? Günün birincisi hangi dizi oldu? Taşacak Bu Deniz ile Kızılcık Şerbeti arasındaki rekabette son durum ne oldu? Günün reyting sonuçları haberimizde.

BirBilgi
  14.02.2026 10:33
  • Giriş: 14.02.2026 10:33
  • Güncelleme: 14.02.2026 10:33
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyon dünyasında haftanın en çok merak edilen verileri arasında yer alan 13 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı. Günün en çok izlenen dizileri arasında zirve yarışının yine güçlü yapımlar arasında geçtiği görülürken, TRT 1’in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz liderliğini sürdürdü.

Sezon boyunca dikkat çeken izlenme oranları elde eden dizi, bir puanı aşkın düşüşe rağmen 14,57 reyting alarak günü açık ara birinci tamamladı. Show TV’nin sevilen yapımı Kızılcık Şerbeti ise yükseliş trendini sürdürerek 7,66 reyting ile ikinci sıraya yerleşti.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI (13 ŞUBAT 2026 CUMA – 20+ABC1)

SıraProgramReyting
1Taşacak Bu Deniz14,57
2Kızılcık Şerbeti7,66
3Taşacak Bu Deniz (Özet)6,92
4Esra Erol’da4,24
5Müge Anlı ile Tatlı Sert4,09
6Kızılcık Şerbeti (Özet)3,83
7Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber3,54
8Arka Sokaklar3,46
9ATV Ana Haber2,99
10Show Ana Haber2,72

Veri kaynağı: TİAK

6 ŞUBAT VE 13 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI KARŞILAŞTIRMASI

Reyting listesinde öne çıkan yapımların performansı, 6 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları ile karşılaştırıldığında benzer bir sıralamanın devam ettiği görülüyor.

Program6 Şubat Reyting13 Şubat Reyting
Taşacak Bu Deniz16,0414,57
Kızılcık Şerbeti7,187,66
Taşacak Bu Deniz (Özet)8,366,92
Esra Erol’da4,524,24
Müge Anlı ile Tatlı Sert4,854,09
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber3,943,54
Arka Sokaklar3,833,46
Kızılcık Şerbeti (Özet)3,813,83
ATV Ana Haber3,582,99

Veri kaynağı: TİAK

REYTİNG YARIŞINDA ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

13 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları incelendiğinde, Taşacak Bu Deniz dizisinin liderliğini koruduğu görülüyor. Kızılcık Şerbeti izlenme oranını artırarak dikkat çekerken, Arka Sokaklar listede sekizinci sırada yer aldı.

Gündüz kuşağı programları da reyting sıralamasında güçlü konumlarını sürdürdü. Esra Erol’da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert günün en çok izlenen programları arasında yer aldı.

13 Şubat 2026 Cuma reyting birincisi hangi program oldu?

13 Şubat 2026 Cuma günü reyting birincisi 14,57 reyting alan Taşacak Bu Deniz oldu.

Dün en çok izlenen dizi hangisi?

Günün en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz olarak kaydedildi.

Kızılcık Şerbeti reytingi kaç oldu?

Kızılcık Şerbeti, 13 Şubat 2026 Cuma günü 7,66 reyting alarak ikinci sırada yer aldı.

13 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları, televizyon izleyicisinin güçlü dizilere olan ilgisinin devam ettiğini gösterdi. Taşacak Bu Deniz liderliğini korurken, Kızılcık Şerbeti yükselişini sürdürdü. 6 Şubat verileriyle yapılan karşılaştırma ise reyting sıralamasında genel dengenin korunduğunu ortaya koyuyor.

