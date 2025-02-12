13 Şubat Perşembe günü bazı illerde okullar tatil ilan edildi

Yurtta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildiği duyuruldu. Şu ana kadar eğitime 13 Şubat Perşembe günü için eğitime ara verilen iller şöyle: Amasya, Bingöl, Elazığ, Kırşehir

AMASYA

Amasya’da olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 13 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi.

İl genelinde etkili olan kar ve sağanağın ardından olumsuz hava şartları ile buzlanma riski üzerine yeni bir tedbir alındı.

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 13 Şubat Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

BİNGÖL

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği’nde yapılan açıklamada, "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre 13.02.2025 Perşembe günü sabahın erken saatlerinden itibaren İlimiz Bingöl genelinde kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; Bingöl merkez ve İlçelerinin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Lütfen kitap okumayı ve derslerinize çalışmayı ihmal etmeyin. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.

KIRŞEHİR

Kırşehir’de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde ilimizde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe gününü tatil ilan ediyoruz. Kar yağışının su kaynakları açısından sıkıntılı olan Kırşehir’imize bereket getirmesini diliyor, Cuma günü hepinizi sınıflarınıza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.