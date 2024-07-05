13 Temmuz hangi burç? 13 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 13 Temmuz hangi burç sorusu ise 13 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 13 Temmuz hangi burç? İşte 13 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
13 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 13 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 13 Temmuz hangi burç? İşte 13 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
13 TEMMUZ HANGİ BURÇ?
13 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
13 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
13 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 13 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 13 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 13 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 13 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
13 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1527 - John Dee, İngiliz matematikçi ve bilim insanı (ö. 1609)
- 1590 - X. Clemens, 29 Nisan 1670 - 22 Temmuz 1676 döneminde papa (ö. 1676)
- 1607 - Wenceslas Hollar, Bohemyalı-İngiliz oymacı (ö. 1677)
- 1608 - III. Ferdinand, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1657)
- 1841 - Otto Wagner, Avusturyalı mimar (ö. 1918)
- 1847 - Şair Eşref, Türk şair ve kaymakam (ö. 1912)
- 1882 - İbrahim Çallı, Türk ressam (ö. 1960)
- 1892 - Sultan Galiyev, Tatar Türk'ü siyasi düşünce adamı (ö. 1940)
- 1894 - Isaac Babel, Sovyet-Rus gazeteci, oyun yazarı ve çevirmen (ö. 1940)
- 1902 - Cemal Nadir Güler, Türk karikatürist (ö. 1947)
- 1923 - Alexandre Astruc, Fransız yönetmen (ö. 2016)
- 1927 - Simone Veil, Fransız bakan ve siyasetçi (ö. 2017)
- 1934 - Wole Soyinka, Nijeryalı yazar
- 1935 - Monique Wittig, Fransız yazar ve feminist kuramcı (ö. 2003)
- 1938 - Michael Verhoeven, Alman film yönetmeni
- 1940 - Patrick Stewart, Emmy ve Altın Küre ödüllü İngiliz oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı
- 1941 - Robert Foster, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)
- 1942 - Harrison Ford, Amerikalı oyuncu
- 1944 - Ernő Rubik, Macar heykeltıraş ve mimari profesörü
- 1947 - Cynthia Heimel, Amerikalı feminist yazar (ö. 2018)
- 1944 - Nino Varon, Musevi asıllı Türk müzisyen ve yapımcı
- 1950 - Ma Ying-jeou, Çin Cumhuriyeti devlet başkanı
- 1952 - Alyaksandr Tihanoviç, Beyaz Rus şarkıcı (ö. 2017)
- 1953 - Selçuk Yöntem, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
- 1954 - Ahmet Demircan, Türk hekim ve siyasetçi
- 1954 - Sezen Aksu, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve yapımcı
- 1957 - Penny Cook, Avustralyalı oyuncu ve yönetmen (ö. 2018)
- 1957 - Cameron Crowe, Amerikalı senarist ve film yönetmeni
- 1957 - Bahtiyar Hanızade, Azerbaycanlı aktör ve yönetmen
- 1964 - Frans Maas, Hollandalı uzun atlamacı
- 1967 - Benny Benassi, Grammy ödüllü İtalyan diskjokey ve house müzik prodüktörü
- 1974 - Jarno Trulli, İtalyan Formula 1 pilotu
- 1976 - Didem İnselel, Türk oyuncu ve sunucu
- 1976 - Oleh Sentsov, Ukraynalı yönetmen ve yazar
- 1977 - Ashley Scott, Amerikalı oyuncu, manken ve seslendirme sanatçısı
- 1978 - Jessica Barth, Amerikalı seslendirme sanatçısı
- 1979 - Daniel Díaz, Arjantinli eski futbolcu
- 1981 - Helgi Daníelsson, İzlandalı futbolcu
- 1982 - Ion Ansotegi, İspanyol futbolcu
- 1982 - Mark Eliyahu, İsrail asıllı kamança sanatçısı
- 1982 - Çiğdem Batur, Türk dizi oyuncusu ve tiyatrocu
- 1983 - Kristof Beyens, Belçikalı kısa mesafe koşucusu
- 1985 - Guillermo Ochoa, Meksikalı kaleci
- 1986 - Yakup Kılıç, Türk boksör
- 1987 - Oğuz Savaş, Türk basketbolcu
- 1987 - Öykü Çelik, Türk sinema ve dizi oyuncusu
- 1988 - Colton Haynes, Amerikalı oyuncu ve model
- 1988 - He Pingping, Çinli Dünyanın en kısa adamı (ö. 2010)
- 1988 - Marcos Paulo Gelmini Gomes, Brezilyalı futbolcu
- 1988 - Steven R. McQueen, Amerikalı oyuncu
- 1988 - Tulisa Contostavlos İngiliz şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve aktris
- 1990 - Murat Akça, Türk futbolcu
- 1990 - Jonathan Mensah, Ganalı futbolcu
- 1990 - Eduardo Salvio, Arjantinli futbolcu
- 1994 - Petar Golubović, Sırp futbolcu
- 1995 - Dante Exum, Avustralyalı profesyonel basketbolcudur
- 1997 - Leo Howard, Amerikalı oyuncu ve dövüş sanatçısı
13 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ
13 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
13 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
13 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı
13 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 13 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
13 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
13 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
13 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
13 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 13 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.