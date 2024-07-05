13 Temmuz hangi burç? 13 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 13 Temmuz hangi burç sorusu ise 13 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 13 Temmuz hangi burç? İşte 13 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

13 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 13 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 13 Temmuz hangi burç? İşte 13 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

13 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

13 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

13 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

13 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 13 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 13 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 13 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 13 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

13 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1527 - John Dee, İngiliz matematikçi ve bilim insanı (ö. 1609)

1590 - X. Clemens, 29 Nisan 1670 - 22 Temmuz 1676 döneminde papa (ö. 1676)

1607 - Wenceslas Hollar, Bohemyalı-İngiliz oymacı (ö. 1677)

1608 - III. Ferdinand, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1657)

1841 - Otto Wagner, Avusturyalı mimar (ö. 1918)

1847 - Şair Eşref, Türk şair ve kaymakam (ö. 1912)

1882 - İbrahim Çallı, Türk ressam (ö. 1960)

1892 - Sultan Galiyev, Tatar Türk'ü siyasi düşünce adamı (ö. 1940)

1894 - Isaac Babel, Sovyet-Rus gazeteci, oyun yazarı ve çevirmen (ö. 1940)

1902 - Cemal Nadir Güler, Türk karikatürist (ö. 1947)

1923 - Alexandre Astruc, Fransız yönetmen (ö. 2016)

1927 - Simone Veil, Fransız bakan ve siyasetçi (ö. 2017)

1934 - Wole Soyinka, Nijeryalı yazar

1935 - Monique Wittig, Fransız yazar ve feminist kuramcı (ö. 2003)

1938 - Michael Verhoeven, Alman film yönetmeni

1940 - Patrick Stewart, Emmy ve Altın Küre ödüllü İngiliz oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı

1941 - Robert Foster, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)

1942 - Harrison Ford, Amerikalı oyuncu

1944 - Ernő Rubik, Macar heykeltıraş ve mimari profesörü

1947 - Cynthia Heimel, Amerikalı feminist yazar (ö. 2018)

1944 - Nino Varon, Musevi asıllı Türk müzisyen ve yapımcı

1950 - Ma Ying-jeou, Çin Cumhuriyeti devlet başkanı

1952 - Alyaksandr Tihanoviç, Beyaz Rus şarkıcı (ö. 2017)

1953 - Selçuk Yöntem, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1954 - Ahmet Demircan, Türk hekim ve siyasetçi

1954 - Sezen Aksu, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve yapımcı

1957 - Penny Cook, Avustralyalı oyuncu ve yönetmen (ö. 2018)

1957 - Cameron Crowe, Amerikalı senarist ve film yönetmeni

1957 - Bahtiyar Hanızade, Azerbaycanlı aktör ve yönetmen

1964 - Frans Maas, Hollandalı uzun atlamacı

1967 - Benny Benassi, Grammy ödüllü İtalyan diskjokey ve house müzik prodüktörü

1974 - Jarno Trulli, İtalyan Formula 1 pilotu

1976 - Didem İnselel, Türk oyuncu ve sunucu

1976 - Oleh Sentsov, Ukraynalı yönetmen ve yazar

1977 - Ashley Scott, Amerikalı oyuncu, manken ve seslendirme sanatçısı

1978 - Jessica Barth, Amerikalı seslendirme sanatçısı

1979 - Daniel Díaz, Arjantinli eski futbolcu

1981 - Helgi Daníelsson, İzlandalı futbolcu

1982 - Ion Ansotegi, İspanyol futbolcu

1982 - Mark Eliyahu, İsrail asıllı kamança sanatçısı

1982 - Çiğdem Batur, Türk dizi oyuncusu ve tiyatrocu

1983 - Kristof Beyens, Belçikalı kısa mesafe koşucusu

1985 - Guillermo Ochoa, Meksikalı kaleci

1986 - Yakup Kılıç, Türk boksör

1987 - Oğuz Savaş, Türk basketbolcu

1987 - Öykü Çelik, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1988 - Colton Haynes, Amerikalı oyuncu ve model

1988 - He Pingping, Çinli Dünyanın en kısa adamı (ö. 2010)

1988 - Marcos Paulo Gelmini Gomes, Brezilyalı futbolcu

1988 - Steven R. McQueen, Amerikalı oyuncu

1988 - Tulisa Contostavlos İngiliz şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve aktris

1990 - Murat Akça, Türk futbolcu

1990 - Jonathan Mensah, Ganalı futbolcu

1990 - Eduardo Salvio, Arjantinli futbolcu

1994 - Petar Golubović, Sırp futbolcu

1995 - Dante Exum, Avustralyalı profesyonel basketbolcudur

1997 - Leo Howard, Amerikalı oyuncu ve dövüş sanatçısı

13 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

13 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

13 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

13 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

13 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 13 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

13 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

13 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

13 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

13 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 13 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.