13 ülkeden 20 dansçı Ankara'da buluşuyor

Mahir KANAAT

8. Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali 30–31 Ağustos’ta Ankara'daki CerModern açık hava sahnesinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin önde gelen çağdaş sanat merkezlerinden Cermodern, bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

30–31 Ağustos tarihlerinde CerModern’in açık hava sahnesinde izleyiciyle buluşacak olan festival, bireyin bedeniyle kurduğu anlatıyı merkeze alan, dansı yalnızca bir gösteri değil; bir düşünce ve keşif alanı olarak öne çıkarıyor. 13 ülkeden 20 dans sanatçısını ağırlayacak olan festival, solo performansların gücünü ve samimiyetini ön plana çıkaran özgün yapısıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’den ve dünyadan önemli dansçıların katılımıyla iki gün sürecek festival programında; çağdaş ve kavramsal dans performanslarının yanı sıra atölye çalışmaları ve sanatçı buluşmaları da yer alacak.