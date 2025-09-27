13 ülkeden 360 film Ordu’da yarışacak

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Güzel Ordu Uluslararası Kısa Film Festivali’nin 9’uncusu için geri sayım başladı. Festival bu yıl 18-26 Ekim tarihleri arasında Ordu’da gerçekleşecek.

Karadeniz Ekonomik İş Birliği'ne üye 13 ülkenin katılımıyla yapılacak festivalin bu yılki teması "Mutluluk". Yarışmalı bölümün yanı sıra, film gösterimleri, sinema sektöründeki deneyimli isimlerin birikimlerini aktardığı çeşitli atölye çalışmaları, söyleşiler, konser etkinlikleri, kitap imza günleri yer alacak.

Eski Oyuncular Sendikası Başkanı olan Meltem Cumbul'un Kısa Film Jüri Başkanı olarak yer aldığı festival, genç sinemacıların üretimlerini teşvik etmeyi ve Ordu şehrini sinemanın önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

SANAT DÜŞÜNDÜRÜR İYİLEŞTİRİR

Güzel Ordu Uluslararası Kısa Film Festivali Başkanı Tevfik Serdar Köksal; "Vakfımız tarafından her yıl festival ve festival kapsamında düzenlenen kısa film, animasyon ve belgesel film yarışması, yeni yetenekler için önemli bir fırsat. Sanat iyileştirir, birleştirir, düşündürür, güçlendirir. Sinema sektörünün tüm paydaşları açısından anlatmak istediklerinin seyirciye ulaşmasını teşvik etmek ve buna aracı olmak hedefimiz" dedi.

“Anadolu bizim tarihimizin kalbi” diyen Köksal sözlerini şöyle sürdürdü: “Binlerce yıllık yaşanmışlıklarla dolu kadim topraklarımızın o gün olduğu gibi bugün de sanatla iç içe olmasını çok önemsiyoruz. Yarışmamız sadece Karadeniz Ekonomi İşbirliği Örgütü'ne üye olan ülkelerin yarışmacılarına açık. Bu yıl 13 ülkeden toplam 360 film yarışmamıza başvuru yaptı. Ordu çok güzel bir festival şehri olacak ve bizler bunun birer parçası olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.