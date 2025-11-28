13. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali başladı

TAKSAV’ın bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, “Sahne Gençlerin” sloganıyla sanatseverlerin karşısına çıktı. Festival, dün açılışını Alsancak’taki ÖSYM binasından Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne uzanan kortej yürüyüşü ile yaptı. Sokak yürüyüşünün ardından bugün Elhamra Sahnesi’nde ödül töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl, Onur Ödülü tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Sumru Yavrucuk’a takdim edildi. Yavrucuk, festival süresince sahnelenecek Shirley Valentine oyunuyla izleyicilerle buluşacak. Emek Ödülü ise tiyatrocu Orhan Alkaya’nın oldu. Festivalin Tema Ödülü, 14 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde hukuksuz şekilde tutuklanarak ilacına erişemeyen ve hayati tehlike geçiren üniversite öğrencisi Mina Pelit’e verildi.

GENÇLER TOPLUMA ÖRNEK OLUYOR

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Ülke olarak çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan yıllardır süregelen derin ekonomik sile kriz, diğer yanda hukuksuz uygulamalar hepimizin hayatını çekilmez kılıyor. Açlığın yoksulluğun, işsizliğin, güvencesiz bir geleceğin içerisine hapsolmuş durumdayız. Ekonomisi tamamen çökertilmiş, hukukun tamamen siyasallaştığı, parlamentonun etkisizleştirildiği, anayasa ve yasaların anlamsızlaştırıldığı, aklın ve bilimin yerini hurafelerin, hukuk devleti anlayışının yerini kişi ve parti devleti anlayışının aldığı bir ülke tablosuyla karşı karşıyayız. Bu acı tablonun yaratıcısı olan siyasi iktidarsa yaşanan sorunlarla yüzleşmek ve çözüm aramak şöyle dursun toplumsal muhalefet unsurlarını baskı ve zor politikalarıyla sindirmek susturmak istiyor. Demokratik seçimlerle ele geçiremediği belediyelere kayyumlarla el koyuyor. Grevleri, festivalleri, konserleri, sanatsal etkinlikleri yasaklıyor. Seçilmiş belediye başkanları tutuklu, siyasiler tutuklu, sanatçılar tutuklu, meslek odası yöneticileri tutuklu, bürokratlar, gazeteciler, yazarlar, çizerler öğrenciler tutuklu. Yaşamın her alanına sirayet eden bu karanlık tablo, tüm halk kesimlerinin yanı sıra genç kuşakların omuzlarına da ağır bir yük bindirmektedir. Gençlerimiz geçinemiyor. Eğitimden kültüre, sanattan bilime uzanan tüm alanlarda hak ettikleri imkânlara erişemiyor. Üniversite kampüslerinde, sokaklarda, işyerlerinde ifade alanları daraltılıyor. Ancak gençlerimiz bu zorlu koşullar altında dahi, üretme, direnme ve umut etme cesaretini gösteriyor. Onların bu inatları, onların bu dirençleri tüm topluma ve hepimize örnek oluyor" dedi.

Gençlik temasına dikkat çeken Koramaz, “Amacımız, gençlerin sesini, estetiğin gücüyle birleştirerek, hep birlikte daha güzel yarınlara olan inancımızı tazelemek. Çünkü gençlik, salt bir yaş aralığı değil, bir arayış, bir sorgulama, dünyayı olduğu gibi kabullenmek yerine onu dönüştürme iradesidir. Çünkü gençlik; karanlığa karşı aydınlığın, baskıya karşı cesaretin, yılgınlığa karşı umudun, suskunluğa karşı direnişin sembolüdür. Önümüzdeki 10 gün boyunca, yurt içinden ve farklı ülkelerden gelen tiyatro toplulukları gençlik temalı oyunlarıyla sahnelerimizde olacak. Farklı diller konuşacak, farklı kültürlerden hikâyeler anlatacaklar. Ancak hepsinin ortak bir paydası var: İnsan olmanın, genç olmanın, dünyayı değiştirme arzusunun evrensel dilini konuşmak" şeklinde konuştu

SİZLERİN NEFESİYLE YAŞAYACAK

Koramaz, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Susmadık, susmayacağız. Sözün bir anlamı olduğu, insanın insanca yaşayabileceği, gençlerin özgürce hayal kurabileceği günlere kadar, birlikte konuşmaya, birlikte itiraz etmeye, birlikte üretmeye ve birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu inançla, hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyor, tyatrolu, danslı, barış dolu, sevgi dolu, dostluk dolu bir dünya diliyorum. Unutmayın, tiyatro sizlerin desteğiyle, sizlerin nefesiyle yaşayacak ve var olacaktır."

***

29 OYUN, 13 FARKLI SALON

Festival kapsamında İran, Moldova ve Yunanistan’dan gelen yapımların yanı sıra 3 çocuk oyunu da dahil olmak üzere toplam 29 oyun, İzmir ve Manisa’daki 13 farklı salonda izleyiciyle buluşacak. Etkinlik, 7 Aralık’a kadar sürecek.

Festivalin destekçileri arasında İzmir ve Manisa büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, İzmir Barosu, TMMOB, TTB, KESK, BirGün gazetesi, Konak Kent Konseyi ile Kozalak Kültür Kitap Kafe ve Dayanışma Kooperatifi yer alıyor. Bazı oyunlar ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşacak.