13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödül sahipleri belli oldu

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin ödül töreni Atlas 1948 Sineması'nda 23 Kasım 2023 Perşembe günü yapıldı. "Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" en iyi film ödülünü, Alireza Khatami ve Ali Asgari'nin yönettiği "Fani Dizeler" filmi aldı.

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin ödül töreni Atlas 1948 Sineması'nda 23 Kasım 2023 Perşembe günü yapıldı. "Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" en iyi film ödülünü, Alireza Khatami ve Ali Asgari'nin yönettiği "Fani Dizeler" filmi aldı. Ödül töreninin sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin yaptı

Festival Başkanı Adem Sözüer "Uluslararası suç ve ceza film festivalinin adalet platformunda, dünyanın dört bir köşesinden sanatçılar ve bilim insanları bir araya geldi. İnsanlığa karşı işlenen suçlara, ayrımcılık ve her alandaki eşitsizliklere sinema ve bilimin diliyle karşı duruşlar özgürce ifade edildi. Evrensel çapta barış ve kardeşlik için 'Herkes İçin Adalet' demeye devam ediyoruz" dedi.

'Herkes İçin Adalet' temasıyla düzenlenen 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Direktörü Bengi Semerci, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Sunucularımız Pınar Altuğ Atacan, Hakan Bilgin'e, İstanbul Üniversitesi'ne, Sinema Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Kültür Bakanlığı'na ve gönüllü ekibimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalde ödül alan filmler şöyle:

"Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" en iyi film ödülü: "Fani Dizeler"

Uluslararası "Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" en iyi film ödülünü "Fani Dizeler" filmi aldı. Ödül, filmin yönetmeni Alireza Khatami ve Ali Asgari'ye iletilmek üzere film ekibine teslim edildi. Ortak yönetmen Ali Asgari, video mesaj ile Filistin halkını selamladığını belirterek ödül için teşekkür etti.

"Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" jüri özel ödülü": "Hayat Yükü"

Uluslararası "Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" jüri özel ödülü "Hayat Yükü" filminin oldu. Ödül, filmin yönetmeni Amr Gamal'a iletilmek üzere festival komitesine verildi.

"Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması" en iyi film ödülü: "Sarı"

"Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması" en iyi film ödülü "Sarı" filmine verildi. Ödül, yönetmen Elham Ehsas'a iletilmek üzere festival komitesine verildi.

"Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması" jüri özel ödülü ödülü: " Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar"

"Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması" jüri özel ödülü ödülü "Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar" filmine verildi. Ödül, filmin yönetmeni Sevin Yaman'a takdim edildi.

"Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması" en iyi belgesel film ödülü: "Beyaz Dağın Çocukları"

"Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması" kategorsinde en iyi belgesel film ödülü "Beyaz Dağın Çocukları"ne verildi. Ödülü filmin yönetmeni Yalçın Çiftçi aldı.

"Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması" jüri özel ödülü: "Suriyeli Kozmonot"

"Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması" kategorsinde Jüri Özel Ödülünü "Suriyeli Kozmonot" filmi kazandı. Ödül, filmin yönetmeni Charles Emir Richards'a iletilmek üzere Enis Özkul'a verildi.

"Öğrenci Jürisi Ödülü": "Karganın Uykusu"

"Öğrenci Jürisi Ödülü" ise "Karganın Uykusu" filmine verildi. Ödül, filmin yönetmeni Tunahan Kurt'a öğrenci jürisi tarafından takdim edildi.

Habertürk Seyirci Ödülü: "Yeşil Hudut"

"Habertürk Seyirci Ödülü" filmi seyreden izleyicilerin oylarıyla belirlendi. Bu yıl izleyici "Yeşil Hudut" filmini ödüle layık gördü. Ödül, filmin yönetmeni Agnieszka Holland'e iletilmek üzere Habertürk yöneticilerine verildi. Bir sonraki yıl festival filmlerini ücretsiz seyredecek kişiler izleyicilerin huzurunda çekilişle belirlendi.

SİYAD Jürisi Ödülü: "Deniz Kızı"

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) jürisi; Aslı Ildır, Rıza Oylum ve Sezen Sayınalp'den oluştu. Jüri, ödülü; "Deniz Kızı" filmine layık buldu. Ödül, filmin yönetmeni Sepideh Farsi'a verilmek üzere Alin Taşçıyan'a takdim edildi.

Sinema profesyonelleri VisionIST "Endüstri Günleri"nde buluştu

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yıl beşincisi düzenlenen VisionIST "Endüstri Günleri"nde ise sinema profesyonelleri Beyoğlu Metrohan'da sinemaseverlerle bir araya getirildi.

Atölye, Panel ve Ustalık Sınıfından oluşan VisionIST'de Endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi. VisionIST 'Endüstri Günleri' Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Youtube platformundan canlı gerçekleştirildi.