13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 'Onur Ödülleri' açıklandı

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde “Sinema Onur Ödülü”ne Ayşenil Şamlıoğlu, “Akademik Onur Ödülüne” Prof. Dr. İonna Kuçuradi layık görüldü.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin her yıl verdiği 'Onur Ödülleri' belli oldu.

“Sinema Onur Ödülü”ne sinema ve tiyatroda yıllardır sürdürdüğü çalışmaları için oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle “Akademik Onur Ödülüne” Prof. Dr. İonna Kuçuradi layık görüldü.

Ödüller, 16 Kasım 2023 Perşembe akşamı festivalin açılış töreninde takdim edilecek.

Törende, ayrıca; sinema sanatının tanıtılması ve gelişmesi için yaptığı katkılar nedeniyle Alin Taşçıyan’a ve görüntü yönetmeni olarak birçok filmin ortaya çıkmasında emeği olan Hüseyin Özşahin’e “Sinemaya Katkı Ödülleri” verilecek.

Festivalin 13. yıl afişi, sanatçı Emre Senan tarafından tasarlandı.