13 üniversiteye yeni rektör atandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural atandı.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine İbrahim Şenel seçildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne İlhami Gülçin, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Öztürk Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne İbrahim Aydın, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne İdris Demir, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne İsmail Burak Küntay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Necmettin Elmastaş, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Murat Koç, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Oktay Yıldız, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Musa Gençcelep, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Rengin Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Zekeriya Akman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Turgay Uzun, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne ise Mahmud Güngör atandı.