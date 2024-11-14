13 yaşında AIDS'ten ölen çocuk için 'aile içi cinsel istismar' şüphesi

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki bir çocuk AIDS (HIV) nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberi gündeme getiren NTV muhabiri Melike Şahin, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda konuya dair yeni bilgileri paylaştı.

"AİLE İÇİ İSTİSMAR DA OLASILIK DAHİLİNDE"

Babanın HIV pozitif, annenin ise negatif olduğunu ve çocuğun 3 yıl önce yapılan testte negatif çıktığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"AIDS nedeniyle hayatını kaybeden çocuk erkek. Babası HIV pozitif, annesi değil. Yani bu doğuştan virüsün bulaşmadığı anlamına geliyor. Daha önemlisi çocuk 3 yıl önce bir ameliyat geçiyor ve ameliyat öncesi yapılan rutin testte HIV pozitif değil.Yani virüs son 3 yıl içinde bulaşmış. Olay aynı zamanda adli vaka. Ve istismar, dahası aile içi istismar da olasılık dahilinde. Çocuğa ne şekilde bulaştığı araştırılacak."

AIDS nedeniyle hayatını kaybeden çocuk erkek. Babası HIV pozitif, annesi değil. Yani bu doğuştan virüsün bulaşmadığı anlamına geliyor. Daha önemlisi çocuk 3 yıl önce bir ameliyat geçiyor ve ameliyat öncesi yapılan rutin testte HIV pozitif değil... Yani virüs son 3 yıl içinde… https://t.co/k4Yk1B8FXX pic.twitter.com/tQIGi8Y48g — Melike Şahin (@melikessahin) November 14, 2024

***

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve son evre AIDS (HIV) olduğu tespit edilen 13 yaşındaki bir çocuk öldü.

Türkiye’de çocuk HIV vakalarında son yıllarda yaşanan artışa ilişkin konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, "Bizim eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü. Ama son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu" dedi.

Prof. Dr. Ayper Somer, sadece İstanbul Tıp Fakültesi’nde HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk olduğunu, bu çocuklardan 20’sinin cinsel yolla bulaşan vaka olduğunu vurguladı. Somer, ayrıca, şu ana kadar 5 vakanın hayatını kaybettiğini söyledi.