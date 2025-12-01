13 yaşında dünya ikincisi oldu: Yeni hedef şampiyonluk

İzmir’de yaşayan 13 yaşındaki Yunus Emre Özden, altı yıl önce başladığı tekvando serüveninde önemli bir noktaya geldi. Çocuk yaşlarda enerjisini doğru yönlendirebilmesi için ailesi tarafından spora teşvik edilen Özden, 7 yaşında tekvandoyla tanıştı.

Kısa sürede antrenmanlara uyum sağlayan genç sporcu, 11 yaşında katıldığı il turnuvasında birincilik elde ederek dikkat çekti. Sonraki süreçte Türkiye ve Balkan şampiyonlukları kazanan Özden, bu yıl Sırbistan’da düzenlenen Gymnasiade ISF U15 Dünya Şampiyonası’nda 56 ülkeden binlerce sporcunun yer aldığı organizasyonda dünya ikincisi oldu.

Antrenmanlarını haftanın yedi günü sürdüren Özden, hem temel becerilerini geliştirmeyi hem de uluslararası seviyede daha üst sonuçlara ulaşmayı hedefliyor.

HEDEFLER BÜYÜK

Başarı yolculuğuna ilişkin konuşan genç sporcu, farklı yaş kategorilerinde Türkiye çapında dereceler elde ettiğini hatırlatarak, “Sivas’ta Türkiye ikinciliği, Antalya’da Türkiye Açık şampiyonluğu yaşadım. Ortaokullar arası ISF şampiyonasında ikinci oldum. Sırbistan’da da 41 kiloda dünya ikincisi olarak ülkemi temsil ettim” dedi.

Özden, önümüzdeki yıl katılmayı planladığı gençler dünya şampiyonasında madalya kazanmak istediğini vurguladı.

Baba Yakup Özden ise oğlunun küçük yaşlardan beri hareketli bir çocuk olduğunu belirterek onu spora yönlendirdiklerini söyledi. Oğlunun çalışmalarının karşılığını aldığını ifade eden baba Özden, “Elimizden geldiğince destekliyoruz. Çalışmaya devam ettikçe daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum,” diye konuştu.