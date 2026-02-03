13 yaşındaki çocuk 4 kilometre yüzdü, ailesini kurtardı

Avustralya'nın batı kıyılarında 13 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak sürüklenen ailesini kurtarmak 4 kilometrelik mesafeyi yüzdü.

BBC'nin haberine göre, Batı Avustralya'nın güneyindeki Geographe Bay'da cuma günü kano ve deniz yatağıyla açılan aile, şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaştı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarın şişme botları rotadan saptırması üzerine 13 yaşındaki genç, yardım çağırmak amacıyla kıyıya doğru kürek çekmeye başladı.

Kanosunun su alması üzerine 13 yaşındaki çocuk, yaklaşık 4 kilometrelik mesafeyi yüzdü.

Naturaliste Gönüllü Deniz Kurtarma Grubu'ndan Paul Bresland, "İlk iki saatini can yeleğiyle yüzerek geçirdiğini söylüyor. Cesur çocuk, can yeleğiyle devam edemeyeceğini düşünmüş ve onu çıkarmış; sonraki iki saati can yeleği olmadan yüzmüş" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık dört saat süren mücadelesinin ardından karaya ulaşan çocuk, 18.00 sıralarında yetkililere haber vererek kurtarma çalışmalarını başlattı.

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında, aile saat 20.30 sıralarnda bir kurtarma helikopteri tarafından kıyıdan yaklaşık 14 kilometre açıkta bulundu.